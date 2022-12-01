"Треба вистояти": що зірки публікують у перший день зими

1 грудня раніше для багатьох асоціювалося з початком казкової різдвяної пори. Цього року все по-іншому. Зараз українці роблять все, щоб хоч трохи полегшити цю зиму нашим захисникам. Кожен мріє про перемогу.

І публікації знаменитостей у перший день зими значно відрізняються від тогорічних. Більшість зірок зазначають, що в Україні від 24 лютого триває люта зима, інформує 24 канал.

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Лілія Ребрик

"Така довга зима – з лютого, що й не помітили, що вже прийшла нова зима! 1 грудня. 281 день війни. Попри все хоч інколи посміхайтеся! Попри все хай хоч іноді на душі буде тепло (і в оселях теж)".

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Анна Саліванчук

"1 грудня! Перший день зими! А ми з 24 лютого так і залишились в зимі. Весни, літа, осені не було. Аж не віриться, що ми все це з вами проживаємо. Але вірмо, що саме цією зимою все закінчиться. І ні обстріли , ні ракети, ні сирени, ні світло, нас не зламають, бо нас не подолати".

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Світлана Тарабарова

Співачка зараз втретє вагітна. У перший день зими вона зробила шанувальникам подарунок – опублікувала атмосферні фотографії з сімейної фотосесії.

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Багато зірок вітають з першим днем зими в інстаграм-сторіс. Вони пригадують, яким був цей час минулого року, а також закликають українців бути сильними, допомагати нашим захисникам. Нам треба вистояти. Перемога зовсім скоро.

Що публікують зірки у перший день зими / Скриншоти інстаграм-сторіс