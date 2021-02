Періс Гілтон вразила образом від української дизайнерки: відео в блискучому топі з кристалами

Спадкоємиця готельного бізнесу Періс Гілтон для світського виходу обрала вбрання від українського бренду Gasanova. Дизайнерка Ельвіра Гасанова створила для зірки звабливий топ з кристалами Swarovski.

У розкішному образі 39-річна Періс Гілтон з'явилась на записі нового подкасту This Is Paris Podcast, який вийде в ефірі радіо IHeartRadio. Фантастичний look вона показала 14-мільйонній армії прихильників в інстаграмі, знявши відео в студії.

Образ Персі Гілтон від української дизайнерки

У кадрі модель з'явилась в блискучому топі в сіточку, під який одягла чорний бюстгальтер. Це вишукане вбрання для Періс Гілтон пошила відома українська модельєрка Ельвіра Гасанова.

Одяг зірки інкрустований кристалами Swarovski. Коштовності австрійської компанії дизайнерка використала в новій капсульній колекції Crystal. Додамо, що вартість кришталевих речей бренду Gasanova стартує від 12,5 тисяч гривень.

Дорогий образ Періс Гілтон довершила не менш ефектним макіяжем. Вона красувалась з довгими пухнастими віями, блискучими тінями золотистого кольору та ніжно-рожевою помадою. Волосся світська левиця вклала у фірмову зачіску, а з аксесуарів обрала коштовні сережки з камінням.