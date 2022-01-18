"Переживала, що його просто вб'ють": як чоловік Маші Єфросиніної захистив її в Амстердамі

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про курйозний випадок, що стався з нею і її чоловіком в Амстердамі. Зірка зазнала домагань просто на вулиці, а її чоловік вліз у бійку, щоб захистити.

Успішна українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про Новий рік, який запам'ятався їй лише негативними емоціями. Тоді вона з чоловіком Тимуром зустрічала його в Амстердамі.

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Маша Єфросиніна про те, як її захистив чоловік

Знаменитість поділилась, що у новорічну ніч гуляла з чоловіком вулицями Амстердама, де безліч людей також розважалися.

Але в один момент до Маші Єфросиніної стали домагатися. Тимур швидко відреагував та навіть вліз у бійку.

Нам на зустріч ішла компанія, напевно, 12 хлопців, афроамериканців. І один із них схопив мене за п'яту точку. Мій Тимур поліз у бійку із цими людьми. Це одна з найстрашніших сцен у моєму житті. Я ненавиджу Амстердам. І я дуже переживала, що його просто вб'ють. Але поліція була поряд,

– розповіла Маша Єфросиніна.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Зауважимо, що українська співачка MamaRika розповідала про схожий випадок, що трапився з нею та її подругою. До товаришки артистки почали домагатися прямо у публічному місці, на що MamaRika не змогла відреагувати спокійно.

"Мені пощастило, що маю гострий язик і відсікаю подібних кадрів однією фразою або ж поглядом… Я навіть влізла в бійку захищаючи свою подругу. Усе закінчилося добре, але буває і по-іншому", – зізнавалась виконавиця.