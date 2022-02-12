Переможниця Євробачення-2022 від України Alina Pash: відео виступу і текст пісні

12 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення. Журі та глядачі віддали свої голоси за Alina Pash, яка виступила з піснею "Тіні забутих предків". Аби побачити виступ та слова пісні, дивіться далі!

На Євробачення-2022 від України їде Alina Pash! За результатами голосування, вона отримала найбільшу кількість балів. Окрім переможниці, у шоу взяли участь такі виконавці: Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY.

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Пропонуємо поринути в атмосферу шоу ще раз, переглянувши видовищне відео виступу переможниці.

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Alina Pash: дивіться відео виступу онлайн

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Текст пісні переможця Національного відбору Євробачення

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і перун і дажбог

Віче формуло код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможам і панам

Боронив із козаками землю отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота Гей, вийди доле із води

Визволь моє серденько з біди

Come out from the watter destiny

All my sisters all my brothers

Give the drop that all we need Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Alina Pash перемогла на Нацвідборі-2022 / Скриншот з відео Imma girl from a small town

My folks, are best bescribed in the writting of Dumas

One for all and all for one

Nowadays, Dante would've written the divine tragedy

But we need Picasso's dove. it's the divine strategy

In my childhood girls played with toy dolls

But I wrote these words here

Coz my favorite toy was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm

I'll leave behind a peace of me

Rememeber your ancestors

But write your own history Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever