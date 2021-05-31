Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин одружується

Співак Роман Сасанчин зробив пропозицію коханій дівчині Іванні. Щаслива наречена поділилася радісною новиною з публікою та показала вишукану каблучку.
Роман Сасанчин приголомшив прихильників новиною. Він освідчився коханій дівчині Іванні, з якою познайомився у 2020 році.
Цікаво Віктор Павлік та його молода вагітна дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото пари
Роман Сасанчин одружується
Іванна оприлюднила в інстаграм-сторіз фото розкішних троянд та показала вишукану каблучку на безіменному пальці. Дівчина позначила Романа Сасанчина та поділилася, що погодилася вийти за нього заміж.
Це було не інстаграмно, бо я вмію зіпсувати сюрприз сама собі. Так!
– прокоментувала подію Іванна.
Роман Сасанчин одружується / Скриншот інстаграм-сторіз нареченої
Стосунки Романа та Іванни
- 19-річний виконавець познайомився з майбутньою нареченою у 2020 році.
- Іванна на 4 роки старша за Романа. Вони вперше зустрілися в компанії спільних друзів.
- Вже через декілька місяців після знайомства закохані почали жити разом у столичній квартирі, яку Сасанчин виграв на "Голосі країни".
- У соціальних мережах Роман та Іванна часто діляться спільними романтичними світлинами.