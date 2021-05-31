Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин одружується

31 травня 2021 , 09:30
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Джерело:

інстаграм нареченої Івана Сасанчина

Співак Роман Сасанчин зробив пропозицію коханій дівчині Іванні. Щаслива наречена поділилася радісною новиною з публікою та показала вишукану каблучку.

Роман Сасанчин приголомшив прихильників новиною. Він освідчився коханій дівчині Іванні, з якою познайомився у 2020 році. 

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Роман Сасанчин одружується

Іванна оприлюднила в інстаграм-сторіз фото розкішних троянд та показала вишукану каблучку на безіменному пальці. Дівчина позначила Романа Сасанчина та поділилася, що погодилася вийти за нього заміж. 

Це було не інстаграмно, бо я вмію зіпсувати сюрприз сама собі. Так!
– прокоментувала подію Іванна.


Роман Сасанчин одружується / Скриншот інстаграм-сторіз нареченої

Стосунки Романа та Іванни

  • 19-річний виконавець познайомився з майбутньою нареченою у 2020 році.
  • Іванна на 4 роки старша за Романа. Вони вперше зустрілися в компанії спільних друзів.
  • Вже через декілька місяців після знайомства закохані почали жити разом у столичній квартирі, яку Сасанчин виграв на "Голосі країни".
  • У соціальних мережах Роман та Іванна часто діляться спільними романтичними світлинами. 
Автор: Христина Кобак