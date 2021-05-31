Переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин одружується

Співак Роман Сасанчин зробив пропозицію коханій дівчині Іванні. Щаслива наречена поділилася радісною новиною з публікою та показала вишукану каблучку.

Роман Сасанчин приголомшив прихильників новиною. Він освідчився коханій дівчині Іванні, з якою познайомився у 2020 році.

Цікаво Віктор Павлік та його молода вагітна дружина відсвяткували першу річницю весілля: фото пари

Роман Сасанчин одружується

Іванна оприлюднила в інстаграм-сторіз фото розкішних троянд та показала вишукану каблучку на безіменному пальці. Дівчина позначила Романа Сасанчина та поділилася, що погодилася вийти за нього заміж.

Це було не інстаграмно, бо я вмію зіпсувати сюрприз сама собі. Так!

– прокоментувала подію Іванна.



Роман Сасанчин одружується / Скриншот інстаграм-сторіз нареченої

Стосунки Романа та Іванни