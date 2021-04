Переможець Голосу країни 11 сезон: біографія Сергія Лазановського

У суперфіналі 11 сезону "Голосу країни" перемогу й титул найкращого вокаліста 2021 року виборов Сергій Лазановський. Саме його талант глядачі оцінили найвище. Біографію переможця головного музичному шоу країни дізнавайтеся в матеріалі Showbiz 24.

У 14 випуску "Голосу країни" 11 сезон глядачі дізналися ім'я переможця. Ним став Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої.

Біографія переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського

25-річний хлопець з села Попельники, що на Івано-Франківщині, прийшов на "Голос країни", аби про його талант дізналися не лише односельчани, а й уся країна. Любов до музики йому привила мама, яка співала завжди і всюди. Він не підвів неньку, котра в нього так вірить.

На "сліпих прослуховуваннях" Сергій Лазановський виконав пісню You Are The Reason співака Calum Scott. Він зірвав овації глядачів у залі та розвернув крісла двох тренерів – Олега Винника та Наді Дорофєєвої, яка привела його до перемоги.

Як розповідав Сергій Лазановський в інтерв'ю для видання "Куфер", він мав бути фармацевтом, однак вступив в Інститут мистецтв на кафедру сценічної майстерності. До участі в "Голосі країни" хлопець працював у Франківському драмтеатрі, вів ранкові ефіри на "UA:Карпати".

Крім того, Сергій викладав на музичній кафедрі в Університеті Короля Данила, працював викладачем телекласу та час від часу проводив свята. Як повернеться його доля після перемоги в головному вокальному шоу країни, наразі невідомо.

До слова, на "Голос країни" талановитий юнак потрапив невипадково. Він давно мріяв поборотися за перемогу в масштабному проєкті, а коли все ж наважився на участь, то успішно пройшов всі кастинги.

"Це були неймовірні емоції, тому що це моя мрія із другого сезону. Я все життя співав, навіть у пологовому будинку при народженні був найкрикливішою дитиною. Тоді мої родичі казали, що стану артистом", – розповідав Сергій Лазановський.

Газеті "Молодий буковинець" Сергій зізнався, що сподівався потрапити в команду Тіни Кароль, адже йому близький репертуар попдіви. Оскільки хлопець виступав в останній день "сліпих прослуховувань", то всі місяця в команді Тіни були зайняті. Першою до нього повернулася Надя Дорофєєва, тому він обрав саме її.

Я відчув шалене тепло та любов від неї, тому мій вибір був однозначним. Про це не пошкодував жодного разу! Це тренер, про якого реально можна мріяти,

– наголосив переможець "Голосу країни".

