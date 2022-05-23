Перед поверненням в Україну: Катерина Реп'яхова побувала в Єрусалимі

Блогерка та дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова з сином і мамою місяць жила в Ізраїлі, де гостювала в сестри. Один з останніх днів перед поверненням додому дівчина вирішила приділити поїздці до Єрусалиму.

Коли Росія вдерлася на Київщину, Катерина з сином відправилася на Закарпаття. Там вона була декілька тижнів, а потім поїхала до сестри в Ізраїль. Блогерка планувала цю поїздку ще до війни, тому не відмовлялася від неї.

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Поїздка Катерини Реп'яхової до Єрусалиму

На особистій сторінці в інстаграмі блогерка поділилася з підписниками емоціями від поїздки до Єрусалиму, де побувала в останні дні подорожі. Катерина не змогла поїхати з Ізраїлю, не побувавши в місті, про яке знають на всіх континентах.

Єрусалим є одним із найдавніших міст на Землі. Він був заснований близько шести тисяч років тому. Археологи стверджують, що його заснували ще у 3000 році до нашої ери. Це місто є священним місцем для представників одразу трьох релігій – християнства, юдаїзму та ісламу. Єрусалим двічі руйнувався повністю, а з рук до рук переходив 44 рази,

– розповіла Реп'яхова.

Блогерка побувала біля Стіни Плачу. Вона отримала саме таку назву, бо там євреї оплакують Перший та Другий Храми, які були зруйновані в один день, але в різні роки. Стіна не є безпосередньо стіною Храму, а є залишками опорних споруд Ірода Великого для зміцнення Храмової гори.

Євреї всього світу моляться у бік Ізраїлю, євреї Ізраїлю моляться у бік Єрусалиму, а євреї Єрусалима моляться у бік Стіни Плачу,

– зазначила дружина Павліка.

У сучасному світі Стіна Плачу є найсвятішим місцем для юдеїв усього світу. Щодня туди приїжджають тисячі людей з різних куточків світу.

Катерина Реп'яхова побувала в Єрусалимі / Фото з інстаграму блогерки

Для прогулянки Катерина обирала легке літнє вбрання: білий топ, сорочку та смугасту спідницю довжини нижче колін. Поєднала одяг з зеленими босоніжками. Біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Довершила аутфіт кольоровим намистом.