Павло Вишебаба висловився про блогерів, які приїдуть з "таїландських котлів" після перемоги

Воїн і поет Павло Вишебаба вважає "дуже гарною тенденцією", що за останній рік українці почали більше стежити за військовими, волонтерами. Він переконаний, що саме такі люди повинні бути інфлюенсерами, а не ті, хто об'явиться на Батьківщині після перемоги.

В ексклюзивній розмові з 24 Каналом Павло Вишебаба прокоментував зміни, які відбулися у блогерському світі після вторгнення Росії. Так званих інфлюенсерів, які дременули за кордон, військовий не поважає, бо не знає, чого вони можуть навчити молодь.

Читайте повністю Одними донатами не переможеш, нам потрібні бійці, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою

Павло Вишебаба про блогерів з "таїландських котлів"

Зараз військові, а потім ветерани, які повернуться з війни, повинні говорити, аби їх чули майбутні покоління. Не хочу, щоб після закінчення війни поприїжджали з "таїландських котлів", з Сейшелів і розповідали щось. Чого вони зможуть навчити нові покоління, коли під час війни вони були на узбіччі?

– риторично запитав Павло Вишебаба.

На думку поета, інфлюенсери сьогодні – це "всі, хто взяв на себе відповідальність за перемогу в цій війні". Тобто і військові, і волонтери, і люди, які донатять, бо вони спільно творять перемогу.

"Я хочу, щоб вони говорили. При цьому я завжди закликаю військових фільтрувати те, що вони говорять. Адже вони говорять не лише від себе, а й від Збройних Сил України. Крім того, нас чує ворог", – зауважив Павло Вишебаба.