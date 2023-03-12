Військові її дуже поважають, – Павло Вишебаба розповів про подругу "Пташку"

В інтерв'ю 24 каналу Павло Вишебаба розповів про "Пташку" Катерину Поліщук, з якою виступає на благодійних вечорах. Він захоплюється її енергійністю, а як відгукуються про захисницю інші військові, дізнавайтеся далі.

За словами Павла Вишебаби, йому навіть не довелося просити Катерину Поліщук поїхати з ним у тур, де збирає гроші на артилерію для своєї бригади. Вона нібито "сама залучилася", бо дуже енергійна.

Читайте повністю Одними донатами не переможеш, нам потрібні бійці, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою

Павло Вишебаба про подругу "Пташку" Катерину Поліщук

З "Пташкою" поет вперше зустрівся на фронті, коли вона приїжджала підтримати морально-психологічний дух військових. До того вони зналися лише через соціальні мережі. Вишебаба не з чуток знає, що Катерину Поліщук поважають усі – і в тилу, і "на нулі".

У неї стільки енергії, історій, українського духу. 21-річна дівчина пройшла через декілька кіл пекла, а залишилася такою енергійною. Навіть у найкрутіших вояк я такої потужної енергетики не бачив. Військові її неймовірно поважають, вона дуже сильні промови говорить, які підкріплені власним досвідом,

– зізнався нам Павло Вишебаба.

Павло Вишебаба з Катериною Поліщук / Фото з інстаграму воїна

До речі, у Міжнародний жіночий день Павло Вишебаба та Катерина Поліщук виступали в Рівному, а захисниця коментувала, що не святкує 8 березня. На її думку, жінок потрібно поважати завжди, а не в якийсь особливий день: "Мені було б вкрай неприємно та зовсім не святково, якби мій чоловік дарував квіти та кохав мене лише раз в рік".