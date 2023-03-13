Не хочу, щоб воїни залишилися на кухні, – Вишебаба про інтерес до військових після перемоги

У мирному житті Павло Вишебаба був зоозахисником та екоактивістом. Після повномасштабного вторгнення він став на захист України. Зараз Вишебаба є одним з наймедійніших воїнів і поділився думками, чи буде інтерес до військових у соцмережах після війни.

Зараз у соціальних мережах активна увага прикута до наших захисників. Військові стали інфлюенсерами, що є дуже гарною тенденцією. І важливо, щоб зараз і після війни вони говорили так, аби їх чули майбутні покоління, зазначив Павло Вишебаба в інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте також Я за розрив стосунків з Росією, – Вишебаба висловив непопулярну думку про росіян на боці України

Павло Вишебаба про військових у соцмережах

Вишебаба додав, що говорить не лише про військових, а про всіх, хто взяв на себе відповідальність за перемогу у цій жорстокій війні – волонтерів, людей, які донатять, всіх, хто творить перемогу. Водночас Павло закликав військових фільтрувати, що говорять. Адже вони говорять не лише від себе, а й від Збройних Сил України. Крім того, це чує ворог.

Захисник зазначив, що після перемоги України увага до військових зменшиться, оскільки люди захочуть відчути всю насолоду мирного життя і не бачити піксель. На думку Вишебаби, це нормально і до цього треба бути готовим.

Однак я сподіваюся, що авторитет військових залишиться, і вони не самоусунуться від схвалення рішень в Україні. Я не кажу, що підуть в політику, але просто залишаться активними членами суспільства. Не хочу, щоб воїни залишилися сидіти на кухні й згадували, як вони воювали. Хочу, щоб вони повернулись сюди й продовжували творити вже перемогу не у війні, а перемогу нашої країни як успішної держави,

– підсумував Павло.

Також в інтерв'ю 24 Каналу Павло розповів: