Патріотичний флешмоб: які зірки крім Клопотенка, Вітовської долучились до акції в фейсбуці

Мережею шириться патріотичний флешмоб, де тисячі українців розміщують на свої аватарки зображення українського прапору. Таку ініціативу підхопили й знаменитості та лідери думок: Євген Клопотенко, Ірма Вітовська, Мар'яна Савка та інші.

Змінювати свої фото на тимчасові зображення із синьо-жовтим прапором почали ще 24 – 25 січня. Спочатку акція була повільною, проте останньої доби її "підхопили" тисячі фейсбук-користувачів.

До слова "Найсміливіша нація у світі": українці запустили в фейсбуці патріотичний флешмоб

Об'єднатись перед ймовірною ескалацією війни Росії з Україною разом з іншими українцями вирішили:

Євген Клопотенко – переможець шоу "Мастер Шеф", а також розробник шкільного дитячого меню в українських школах;



Євген Клопотенко / Фото з фейсбуку чоловіка

Ірма Вітовська – українська акторка кіно та театру, головна героїня популярного фільму "Мої думки тихі";



Ірма Вітовська / Фото з фейсбуку акторки

Дорж Бату – автор, який народився у Монголії і довгий час проживав в Україні, зараз працює у США в агентстві NASA;



Ілюстрація з книги Доржа Бату / Фото з фейсбуку автора

Мар'яна Савка – письменниця, книговидавець та засновниця "Видавництва Старого Лева". Вона зокрема написала публікацію, де наголосила, що не лише український прапор на її аватарці, а й "вшитий у її серце, який здерти звідти просто неможливо".



Мар'яна Савка / Фото з фейсбуку книговидавця

Оксана Забужко – українська письменниця, лауреат Шевченківської премії 2019;



Оксана Забужко / Фото з фейсбуку письменниці

Денис Іванов – директор кінокомпанії "Артхаус Трафік";

Олесь Санін – режисер фільмів "Поводир", "Мамай", "Довбуш".

Таким чином українські лідери думок та користувачі фейсбуку прагнуть нагадати одне одному, що вони сильні перед російським ворогом і протистоять паніці, яка останніми тижнями спостерігається у мережі. Маємо надію, що до флешмобу долучаться й інші українські знаменитості та продемонструють свою проукраїнську позицію.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.