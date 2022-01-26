Патріотичний флешмоб: які зірки крім Клопотенка, Вітовської долучились до акції в фейсбуці
Джерело:24 канал
Мережею шириться патріотичний флешмоб, де тисячі українців розміщують на свої аватарки зображення українського прапору. Таку ініціативу підхопили й знаменитості та лідери думок: Євген Клопотенко, Ірма Вітовська, Мар'яна Савка та інші.
Змінювати свої фото на тимчасові зображення із синьо-жовтим прапором почали ще 24 – 25 січня. Спочатку акція була повільною, проте останньої доби її "підхопили" тисячі фейсбук-користувачів.
До слова "Найсміливіша нація у світі": українці запустили в фейсбуці патріотичний флешмоб
Об'єднатись перед ймовірною ескалацією війни Росії з Україною разом з іншими українцями вирішили:
- Євген Клопотенко – переможець шоу "Мастер Шеф", а також розробник шкільного дитячого меню в українських школах;
Євген Клопотенко / Фото з фейсбуку чоловіка
- Ірма Вітовська – українська акторка кіно та театру, головна героїня популярного фільму "Мої думки тихі";
Ірма Вітовська / Фото з фейсбуку акторки
- Дорж Бату – автор, який народився у Монголії і довгий час проживав в Україні, зараз працює у США в агентстві NASA;
Ілюстрація з книги Доржа Бату / Фото з фейсбуку автора
- Мар'яна Савка – письменниця, книговидавець та засновниця "Видавництва Старого Лева". Вона зокрема написала публікацію, де наголосила, що не лише український прапор на її аватарці, а й "вшитий у її серце, який здерти звідти просто неможливо".
Мар'яна Савка / Фото з фейсбуку книговидавця
- Оксана Забужко – українська письменниця, лауреат Шевченківської премії 2019;
Оксана Забужко / Фото з фейсбуку письменниці
- Денис Іванов – директор кінокомпанії "Артхаус Трафік";
- Олесь Санін – режисер фільмів "Поводир", "Мамай", "Довбуш".
Таким чином українські лідери думок та користувачі фейсбуку прагнуть нагадати одне одному, що вони сильні перед російським ворогом і протистоять паніці, яка останніми тижнями спостерігається у мережі. Маємо надію, що до флешмобу долучаться й інші українські знаменитості та продемонструють свою проукраїнську позицію.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.
До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.