З зірками шоубізу: у Львові пройшов фестиваль у пам'ять про Кузьму Скрябіна

17 серпня у Львові відбувся фестиваль "Шампанські очі" у пам'ять про Кузьму "Скрябіна". У цей день Андрію мало виповнитися 55 років.

З нагоди 55-річчя легендарного музиканта у Львові VINIL Concert agency та рідні Кузьми організували фестиваль, на який завітало чимало зірок. Однак, не всім вдалося виступити через повітряну тривогу, пише 24 Канал.

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Фестиваль у пам'ять про Андрія Кузьменка

17 серпня Андрій Кузьменко святкував би день народження – йому мало виповнитися 55 років. Хоч життя Кузьми обірвалося 8 років тому, його творчість досі жива.

Друзі музиканта та тисячі фанатів по всій Україні пам’ятають та люблять пісні Скрябіна, його творчість не має строку дії, а його пісні актуальні та зворушливі й досі. Тому ми разом із батьками Андрія започаткували фестиваль "Шампанські очі", який зібрав чимало зірок та фанатів Скрябіна, але повітряна тривога раз по раз переривала наш концерт, і, на жаль, виступити вдалося не всім,

– поділився співзасновник VINIL Concert agency Петро Луцишин.

Вдалося виступити відомим українським зіркам: Ірині Білик, Арсенові Мірзояну, гуртам Pianoбой та "Антитіла", DILYA, Lizgunova, Ivan NAVI.

Не вийшло вийти на сцену Михайлу Хомі та Олександру Пономарьову. Тому вони заспівали пісню "Україна переможе" у бомбосховищі.

Фестиваль "Шампанські очі" / Фото Укрінформ

Які ще концерти відбудуться

19 серпня у ботанічному саду в Києві відбудеться концерт "Шампанські очі". На нього запрошують організатори VINIL Concert agency та рідні Кузьми.

20 серпня однойменний концерт відбудеться у Літньому театрі Gorsad в Одесі.