Почав кар'єру під час повномасштабної війни, – інтерв'ю з блогером і співаком Ostrovskyi

Ostrovskyi – молодий український блогер і співак, який розпочав свою кар'єру під час війни. Дебютну пісню "Моя" артист написав у бомбосховищі. Далі читайте ексклюзивне інтерв'ю з музикантом.

Під час війни Віталій наважився увірватися в український шоу-бізнес. Він активно працює над новими треками, щоб тішити земляків у такий непростий для всієї країни час.

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Віталію, розкажи про початок своєї кар'єри під час повномасштабної війни? На скільки я знаю, ти до війни анонсував перезавантаження себе і свого проєкту? То які зміни відбулися?

На початку повномасштабної війни я думав, що вже кінець всьому. Думки були страшні, жахливі новини. У перші дні був дуже деморалізований. Війна внесла корективи в життя всіх українців, мені так за це болить. Але кожен із нас може наблизити перемогу – донатами, благодійними концертами тощо. Ми – українці, ми – сильна нація, незламна. Я для себе вирішив, що підтримуватиму країну творчістю та благодійними концертами. Я не військовий, тому сенсу від мене на фронті не так багато. Краще я буду допомагати на музичному "фронті".

Початок моєї кар'єри відбувся під час повномасштабної війни.



Ostrovskyi / Фото пресслужби

Так, незадовго до війни я анонсував, що робитиму перезавантаження своєї творчості, що це буду новий я. Сидів у бомбосховищі, думав, що все закінчилося навіть не розпочавшись, адже це те, чим я хотів займатися все життя. А ще мені вдвічі "пощастило". Зі мною у бомбосховище були коти, а в мене на них алергія. Я люблю тварин, але саме на котів в мене алергія (Сміється).

Першого березня, коли прокинувся у бомбосховищі, я зрозумів, що треба знайти в собі сили продовжувати писати музику. І написав пісню "Моя". У цій пісні я виразив усю любов до своєї Батьківщини. Основний меседж, який закладав у пісню, – показати, що ми незламні, волелюбні, і що це наша земля і ми нікому її не віддамо. Бо це наша країна!

Ostrovskyi – "Моя": дивіться відео онлайн

Коли почалася війна, чи були думки виїхати у якийсь зі способів за кордон? Який внесок ти зробив як громадянин України для своєї держави та що повинен зробити кожен, як ти вважаєш?

Звичайно, що ні. Я не думав покидати країну в такий час, ми всі повинні робити все задля перемоги. Я почав їздити з благодійними концертами. Це був Київ, Львів, мав бути виступ в Ірпені, але через обстріли поки що перенесли. Всі донати пішли б на відновлення ліцею №3, який в дуже критичному стані. Наразі чекаємо інформацію від організаторів.

На мою думку, кожен повинен допомагати, чим може: надсилати гроші на корм тваринам або їздити в притулки і там чимось допомогти, адже багато тварин постраждало під час війни. Можна також допомогти літнім людям, які залишилися самі, або безпосередньо "зайві руки" треба в будинках для літніх. Насправді способів зробити добру справу зараз багато і не завжди на це потрібні кошти.



Ostrovskyi / Фото пресслужби

Твоя нова пісня "Цілував би" підкорила Тік-Ток. Це ти якось планував і прорахував? Чи потрапив у тренди випадково?

Та ні, я просто завантажив кусочок пісні у Тік-Ток, почав знімати відео під цей трек, та й на тому все. Не думав, що пісня так сподобається людям. Людям не вистачає того вайбу, який я заклав в цю пісню. Трек "Цілував би" присвячений давньому коханню, яке ще досі викликає у мене "мурахи тілом". Я чую запахи-відголоски тих стосунків. Так і народилася ця пісня. Ми ж бачимо, що війна розлучила багатьох хлопців та дівчат: хтось захищає країну, хтось виїхав заради безпеки. Людям не вистачає зараз кохання, тому, мабуть, цей трек відгукнувся у багатьох серцях. І ще я остаточно усвідомив, що наша мова наймелодійніша та найспівучіша. Раніше я писав пісні англійською, але під час війни зрозумів, що у моєму виконанні нашої солов'їної мови.

Ostrovskyi – "Цілував би": дивіться відео онлайн

Ти перейшов на українську мову. Скажи, це свідомий вибір чи тиск суспільства?

Ні, в нас демократичне суспільство і я думаю, що якби я й надалі розмовляв "російською", то мене б не вбили за це. Це мій свідомий вибір. Мені не легко розмовляти українською, але я намагаюся і вчуся. Вважаю, що саме через українську мову можна передати ті почуття, які не можна передати російською. Нашу мову скоро будуть знати вже у всьому світі, навіть розмовлятимуть нею. Це моя така мрія. На мою думку, українська мова стане № 1 у світі музики.

Я перейшов на українську мову і пишаюся цим.



Ostrovskyi / Фото пресслужби

Підготувала Христина Пшик