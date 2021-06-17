З шампанським та фруктами: Остапчук з дружиною Христиною насолоджуються відпусткою в Чорногорії

Українське подружжя Володимира Остапчука та Христини Горняк відправилось на відпочинок у Чорногорію. Зірки відпочивають у розкішному готелі з виглядом на море та гори.

Райська відпустка було довгоочікуваною як для Володимира, так і для Христини. Пара перебуває за кордоном вже кілька днів, хоча зізнавалась, що у морі плавати холодно. Тому вони ніжаться під сонцем на території свого номеру та купаються у басейні.

До слова Дружина Володимира Остапчука поділилася рідкісним фото з коханим

Шампанське з виглядом на море і гори

Шоумен Володимир вже опублікував промовисте відео, де показав дружину Христину на краю басейну, яка в купальнику та капелюшку п'є шампанське і смакує кавуном. Пейзажі позаду жінки перехоплюють подих.

Як реагують у мережі

Фанати були вражені красою Чорногорії, яку ще часто називають Монтенегро:

"Охрініти!";

"Дуже красиво";

"Дуже гарно, мрія!";

"Вау!";

"Красиві в красивому".

Раніше Христина та Володимир публікувати інше відео з відпочинку, де вони катаються на автомобілі та насолоджуються часом, проведеним вдвох.