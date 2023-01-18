Незручно вийшло: актор-путініст в Дудя одягнув футболку українського бренду

Скандальний російський актор та прибічник Кремля Оскар Кучера нещодавно дав інтерв'ю лібералу Юрію Дудю, де підтримав російську агресію та засудив втікачів з Росії. Усі свої "аргументи" чоловік наводив у футболці українського бренду Benya & Zubrik із написом англійською мовою Ranevskaya.

Цей конфуз скоро побачили представники компанії з Одеси та іронічно його прокоментували.

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Привіт! Я футболка "Раневська". Мені дуже соромно, що мене колись купив Кучера. Я дуже хочу вилиняти і вкритися ковтунцями, хоч зазвичай мені це непритаманно,

– йдеться в публікації.

Варто додати, що таку футболку 24 Канал вже не може знайти на сайті бренду, оскільки її, ймовірно, зняли з виробництва. Відомо, що Фаїна Раневська, з ім'ям якої було створено футболку, – це радянська російська актриса театру та кіно, яка була заслуженою та народною артисткою і отримала чимало "сталінських" нагород. Сам бренд Benya & Zubrik до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році мав магазин у Москві, де, ймовірно, Кучера й придбав футболку. З агресивними діями Кремля на території України вони закрили свій магазин та зупинили продажі у Росії, щоправда, стартовий інтерфейс їхнього сайту досі російськомовний, як і фейсбук. Наразі вони продають речі з патріотичними акцентами.

Реакція Кучери та підписників

Сам Кучера ніяк не відреагував на "провальний" образ у своєму інтерв'ю, хоча встиг заявити, що пишається своєю позицією після критику на його адресу, і, на його думку, краще виступити "дурнем, ніж негідником". Зазначимо, що в інтерв'ю Оскар казав, що виступає за мир, але підтримує напад Росії на Україну, також, що готовий піти воювати, але водночас не хотів би, щоб призивали його синів. Він засуджує тих, хто втік від мобілізації в Росії, а сам він не надто розуміється в політиці, але "то тут, то там читає перевірену інформацію" або отримує її від вищого керівництва.

На український образ путініста вже відреагували підписники бренду в інстаграмі:

"Дуже "цікавий" вибір футболки для такого інтерв'ю";

"Прийшла підтримати дизайнерів – гарно, що так іронічно засвітились. Просування вам!";

"Не переймайтесь, Кучера вкриється ковтунцями та знебарвиться раніше за вашу футболку. Бо у мене багато ваших футболок, їх нічого не бере – ні пральна машина, ні праска! Дай Боже Вам процвітання, а Кучері перетворитися на какашки (котячі чи козячі!). Слава ЗСУ! Слава Україні!";

"Ой ні, не треба футболочку. Хай у поца буде хоч одна добра річ, в ній і поховають";

"Я Вас благаю, повинно же бути хоч щось добре у людини". Цю велику купу лайна важко прикрасити, навіть такою гарною футболкою!";

"Надіюсь, коли він буде її знімати, він заплутається в ній, і вона його патріотично задушить… І щоб ще трішки помучився… Чи не трішки"

"Можливо, якби там було написано "Ranevska", а не "Ranevskaya" він не купив би її".

Також один з коментарів написав український ведучий Анатолій Анатоліч: "Чекаю на інтерв'ю Золкіна зі старшим сином Оскара Кучери". Зазначимо, що він отримав чималу порцію хейту за розбір цього ж інтерв'ю у Дудя, адже українці активно засуджують лібералізм та імперіалістичні наративи російського журналіста.