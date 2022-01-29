Опрі Вінфрі – 68: яких знакових зірок, крім Майкла Джексона та Меган Маркл, інтерв'ювала ведуча

Американська акторка, телеведуча та письменниця – Опра Вінфрі 29 січня святкує свій день народження. Їй виповнюється 68 років.

Опра Вінфрі – актриса, продюсер, філантроп і, найголовніше, геніальний журналіст, який вміє "розвести" на одкровення навіть найбільш небалакучого героя. Саме тому сьогодні ми згадуємо головні таємниці зірок на її досвіді.

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Сьогодні Вінфрі володіє власним телеканалом, який називається "OWN" (Oprah Winfrey Network), а її статки оцінюються в кілька мільярдів доларів. Але перш ніж усе це стало можливим, їй довелось створити легендарне "Шоу Опри Вінфрі".

Найвідоміший із проєктів Опри виходив в ефір 25 років, починаючи з 1986 року. Спочатку програма з'явилася в Чикаго, потім набула статусу національної, а потім вийшла ще у 145 країнах. За час існування "Шоу Опри Вінфрі" світ побачили 4561 епізод.

#1 Інтерв'ю з Майклом Джексоном – 1993 рік

Опра Вінфрі / Фото People Talk

14 років Майкл Джексон відмовлявся від спілкування з журналістами, проте у 1993-му король попмузики нарешті погодився стати гостем ток-шоу Опри Вінфрі.

Опра Вінфрі та Майкл Джексон / Фото Marie Claire

Протягом 1980-х років у пресі з'явилося дедалі більше чуток про операції Майкла та його дивну поведінку, тому інтерв'ю Опри вийшло справді сенсаційним. 90-хвилинну передачу, яка стала найуспішнішим проєктом в історії каналу АВС, знімали на ранчо Джексона Neverland Valley. Він відверто розповів про жорстоке поводження з боку батька Джо Джексона та поділився спогадами з дитинства.

Інтерв'ю Майкла Джексона з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською:

#2 Інтерв'ю з Еллен Дедженерес – 1997 рік

У 1997 році колега Опри Вінфрі зробила камінг-аут. Еллен Дедженерес з'явилася на обкладинці журналу Time з величезним написом біля свого портрету: "Так, я лесбіянка".

Еллен Дедженерес на інтерв'ю в Опри Вінфрі / Фото Marie Claire

Відразу після цього Еллен прийшла до Опри на інтерв'ю, щоб остаточно відкрити усі таємниці і розповісти свою історію. Вінфрі скаржилася на велику кількість негативних відгуків: після інтерв'ю до студії приходили сотні листів зі злими коментарями на адресу Дедженерес та ЛГБТ-спільнот.

Інтерв'ю Еллен Дедженерес з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською:

#3 Інтерв'ю з Вітні Г'юстон – 2009 рік

Вітні Г’юстон дала одне з останніх інтерв'ю Опрі за три роки до своєї трагічної смерті – вона захлинулась водою у ванній, оскільки перед цим нібито зловживала алкоголем та антидепресантами.

Вітні Г'юстон та Опра Вінфрі / Фото з відкритих джерел

В інтерв'ю для Опри Вітні розповіла, як наркотики зруйнували її успішну кар'єру, а також співачка розповіла про свою "безмежну любов" до свого колишнього чоловіка Боббі Брауні. Інтерв'ю було таким великим, що його довелося розділити на дві частини, але головним одкровенням всього запису стало признання Вітні: "Так, я сиділа на наркотиках".

Інтерв'ю Вітні Г'юстон з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською частина 1

Інтерв'ю Вітні Г'юстон з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською частина 2

#4 Інтерв'ю з Бараком і Мішель Обамою – 2011 рік

Президент США та перша леді стали одними з останніх гостей "Шоу Опри", що закрився у травні 2011 року.

Барак та Мішель Обама в студії Опри / Фото WoMo.ua

Для Мішель, яка періодично з'являється на ТВ-шоу, наприклад, в Еллен Дедженерес та Джимі Феллона, похід до Опри був звичним і нічим дивовижним, а ось Барака Обаму, справді, не часто можна було побачити на дивані перед студією, повної домогосподарок. Але саме Опра зробила так, щоб ці домогосподарки на виборах президента віддали свої голоси за Обаму, а тому він був зобов'язаний "повернути борг".

Інтерв'ю Барака та Мішель Обами з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською

#5 Інтерв’ю з Ріанною – 2012 рік

У 2009 році з'явилися скандальні фотографії Ріанни у синцях (тодішній бойфренд попзірки Кріс Браун напав на неї), ці фото обговорював увесь світ. Проте сама зірка не хотіла говорити на цю тему.

Ріанна та Опра Вінфрі / Фото Washington Post

Лише через три роки співачка погодилася на відверту розмову з Опрою. Під час інтерв'ю Ріанна розповіла, як намагалася знову дружити з екскоханим і як переживала те, що сталося. Вона також торкнулася теми важких стосунків з батьком та дитинства, проведеного на Барбадосі.

Інтерв'ю Ріанни з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською

#6 Інтерв’ю з принцом Гаррі та Меган Маркл – 2021 рік

Це інтерв’ю було, напевно, найбільш очікуване та обговорюване. У ньому Меган Маркл розповіла про життя в королівській сім’ї, про самотність, думки про самогубство, про те, що їхній син не отримає титул та багато іншого. Також незабаром після анонсу інтерв'ю стало відомо, що герцог і герцогиня Сассекські не повернуться до виконання королівських обов'язків, хоча і залишаються, згідно з повідомленням палацу, "дуже улюбленими членами сім'ї".

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Опра Вінфрі та Меган Маркл з принцом Гаррі / Фото Getty Images

Незважаючи на "відверте" інтерв'ю, королівські експерти нарахували близько 20 фактів неправди, які говорило подружжя. Але розмова з Опрою однаково набула шаленого розголосу у світі. Гаррі та Меган продовжують працювати з низкою благодійних організацій і минулого року підписали контракти з Netflix і Spotify на виробництво документальних фільмів і подкастів.

Інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі з Опрою Вінфрі: дивитись онлайн англійською

Який же секрет успіху цієї жінки? Титанічна працездатність і природна харизма, безумовно, допомагали Опрі по житті, але, можливо, в її історії успіху є значно важливіший компонент — емоційність, а саме емпатія, природна чутливість та неперевершений ораторський талант, – саме ці риси відкрили Вінфрі двері під назвою "успіх".

Автор: Ірина Кріксон