Оля Цибульська випнула груди на пляжі: сексуальні фото з відпустки

Телеведуча та співачка Оля Цибульська полетіла на відпочинок в сонячну Туреччину. Зірка насолоджується відпусткою, демонструє на пляжах розкішну фігуру у відвертих купальниках. Днями вона засвітила пишні оголені груди.

Артистка приєдналася до числа українців, які для літнього відпочинку обрали Туреччину. Вона відправилася у місцевість, де можна насолодитися не лише морським відпочинком, а й гірським.

Гаряче Оля Цибульська засвітила апетитні груди в купальнику з розрізом: спекотні селфі з Туреччини

Спекотні фото Цибульської в купальнику

Знаменитість звабливо позувала на камеру, сидячи на лежаку на тлі гір та моря. В Туреччину Оля взяла багато купальників, тому щодня засмагає в іншому. На нових світлинах, які зірка поширила на своїй сторінці в інстаграмі, вона позувала в бікіні, що складалося з чорних трусиків з високою посадкою та чорно-бежевого бюстгальтера з глибоким вирізом.

Бюстгальтер оголив пишні груди телеведучої, що й додало образові найбільше сексуальності. Коротке волосся Цибульська зібрала зверху і зав'язала мереживною гумкою. На обличчі вона не наносила косметику. Серед аксесуарів довершила пляжний look сонцезахисними окулярами та лаконічними сережками-кільцями.



Оля Цибульська в купальнику на пляжі / Фото з інстаграму Олі Цибульської



Оля Цибульська в купальнику на пляжі / Фото з інстаграму Олі Цибульської