Оля Цибульська розповіла, в яку школу ходитиме її син

Єдиний син співачки Олі Цибульської – Нестор 1 вересня стане школярем. Артистка розповіла, що для нащадка обрала приватну школу. Вона зазначила, що вирішальне слово було за чоловіком, який оплачуватиме навчання, та за Нестором, який навчатиметься.

Через декілька тижнів за шкільні парти сядуть тисячі учнів. Для багатьох із них цей навчальний рік стане першим. До числа матусь, які цього року вперше поведуть дітей до школи, приєднається співачка Оля Цибульська.

Дивіться також Перед народженням дитини: Юрій Горбунов влаштував вечірку для Каті Осадчої

Син Олі Цибульської йде до школи

Мама майбутнього першокласника розповіла, що шукала школу цілий рік. Вона їздила в навчальні заклади, спілкувалася з вчителями. В результаті все-таки обрала приватну школу.

"Шукала протягом року. Була у всіх навчальних закладах, що розташовані недалеко від дому. Подивилася всі школи, які є, та обрала ту, яка може бути цікавою для Нестора. Вирішальне слово було за татом, якому оплачувати навчання, і за Нестором, якому в цю школу ходити. Ми розглядали й державні школи, але там дуже великі класи – понад 30 учнів. Я знаю свого художника, який любить увагу. Йому потрібно було підшукати гніздечко, де з ним будуть гратися, радіти та приділяти час", – поділилася зіркова матуся.



Оля Цибульська з сином / Фото з інстаграму співачки

Цибульська додала, що не має на меті мучити дитину та робити з сина Ейнштейна. Зараз Нестор каже, що він великий художник. Йому подобається все: "Він цікавиться наукою, динозаврами, королівствами, історією, музикою. Грає на барабанах, укулеле. В нас вдома є багато різних інструментів і він постійно просить купити щось нове".