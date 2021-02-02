Оля Цибульська показала, як збільшила груди: кумедне відео

Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська розсмішила шанувальників кумедним та водночас еротичним роликом. Зірка показала, як збільшила груди за допомогою серветок.

Джерело: інстаграм Олі Цибульської

Артистка вкотре порадувала багатотисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі сексуальним контентом. Вона зняла звабливе відео, де показала, як збільшує груди.

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Оля Цибульська має чудове почуття гумору і неодноразово демонструвала це в мережі. Виконавиця вирішила показати прихильницям, як можна швидко та дешево збільшити груди за допомогою підручних засобів.

Цибульська позувала в гримерці у спокусливому образі. Вона постала перед дзеркалом у спокусливому боді бежевого кольору та червоному гольфі. Коротке волосся зірка вклала в ефектну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках. Серед аксесуарів на Олі були маленькі сережки-кільця.

Співачка жартівливо зазначила, що під час карантину немає корпоративів і нема грошей на пластичну операцію у відомого хірурга Едгара Камінського. Вона звернулася до чоловіка і показала, як за допомогою серветки дешево можна збільшити розмір грудей.