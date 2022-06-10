Оля Полякова завершила благодійний тур в США: куди тепер поїде артистка

Співачка Оля Полякова активно гастролює за кордоном, збираючи кошти на потреби української армії. В артистки відбулися благодійні концерти в Сполучених Штатах Америки, а вкінці червня вона виступить у Празі.

Оля Полякова виїхала з України, щоб вберегти дітей від війни, однак за кордоном намагається всіляко допомагати ЗСУ. Вона часто виступає на благодійних заходах на підтримку України.

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Оля Полякова завершила тур США

Артистка провела серію благодійних концертів в містах Сполучених Штатів Америки. Більшість коштів, які зібрали під час виступів, перерахують на потреби ЗСУ. Полякова розповіла, що в концертних залах були не лише американці, а й українці, яких було дуже приємно бачити.

Де б ми не були, скільки добра не бачили й що б не їли, ми всі хочемо одного – повернутися додому! Хай буде Україна, нехай буде перемога, нехай буде мир якомога швидше. Якщо весь світ цього буде просити, то Бог нас обов'язково почує!

– наголосила виконавиця.

У кожному місті Америки Оля зверталася до глядачів з проханням підтримати ініціативу президента України "United24 – платформа для збору пожертв з усього світу". Артистка дуже сподівається, що це допоможе її країні.



Знаменитість покидає США і готуватиметься до наступного благодійного концерту. Він відбудеться 30 червня в Празі.

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Після першої частини туру в Сполучених Штатах Америки Оля Полякова зазначала, що такі концерти – це не лише спосіб зібрати кошти на підтримку України, а й можливість нагадати, що війна в нашій країні триває. Світ втомлюється від щоденних новин про війну, з часом інтерес людей до подій в Україні зникає. Тому необхідно постійно нагадувати про те, що українці продовжують боротися і постійно потребують підтримки.