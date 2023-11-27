Так склалися зорі, – Оля Полякова спонтанно поїхала на відпочинок в Африку з донькою

Співачка Оля Полякова та її донька Маша спонтанно відправилися на відпочинок у Занзібар. Артистка розповіла про море та кухню на африканському курорті.

В інстаграм-сторіз на своїй сторінці Оля Полякова поділилася першими враженнями після приїзду на Занзібар. Вона також розповіла, як взагалі вирішила відправитися на відпочинок.

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Оля Полякова відпочиває на Занзібарі

Артистка поділилась, що ще кілька днів тому виступала у Хмельницькому, де після концерту її чекала поїздка до Кишинева. У столиці Молдови виявився літак до Занзібару.

Усе було дуже спонтанно. Я вирішила їхати на Занзібар в один день. Просто так склалися зорі. Я виступала у Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишинева шість годин їзди. У Кишиневі був літак до Занзібару. Так ми сюди й потрапили. Тут сезон дощів і нам про це, правда, ніхто не сказав. Але ми б усе одно поїхали б, якщо чесно. Дощ буває, але він не на весь день,

– розповіла Оля Полякова.



Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка також похвалилась, що на Занзібарі хороша кухня. За словами Полякової, тут здебільшого зустрічаються дорослі англійці на відпочинку.

"На Занзібарі море як на Мальдівах, просто в нуль. Називається "навіщо платити більше", але звісно немає такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табір. Усі ходять в один час їсти, пити. Сподіваюся, мій відпочинок вам не поперек горла. Я всього на шість днів", – додала Полякова.

Оля Полякова на Занзібарі: відео

Також на Занзібарі відпочивала інша співачка

Лиш нещодавно на відпочинок на Занзібар відправилася Анна Трінчер з подругами. Вона часто ділилася кадрами з пляжу та радила, як найкраще спланувати поїздку в Африку.

"Рекомендую вам прокидатись раненько і йти на пляж. По перше – надзвичайні краєвиди, тиша спокій і теплий океан, по-друге, немає спеки", – писала артистка.