Олена Зеленська звернулася до гостей благодійного концерту в Нью-Йорку: відео виступу

Перша леді України Олена Зеленська виступила перед гостями благодійного концерту в Нью-Йорку. У концерті взяли участь світові знаменості, перед якими Олена вкотре розповіла про війну в Україні, яку не можна замовчувати.

Концерт на підтримку України відбувся в залі "Карнегі-хол", де 100 років тому вперше прозвучав український "Щедрик" Миколи Леоновича. Олена Зеленська зазначила, що хоча й в онлайн-режимі, але їй приємно виступати перед присутніми у цій залі. Лише шкода, що приводом для виступу стала війна в її країні.

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Олена Зеленська виступила в Нью-Йорку

Запис звернення першої леді України показали на великому екрані. Вона наголосила, що цивілізованій людині важко жити під час війни. Зеленська впевнена, що музика лікує, надихає, додає надії та впевненості. Тому важливо, щоб музи не мовчали, коли говорять гармати.

Український вечір у "Карнегі-холі" – це нагадування про те, що Україна є невід'ємною частиною світової культури, що лінія фронту – це не лише позиції українських військ, а й межа між цивілізацією та варварством, культурою та моральною ницістю.

По один бік ті, хто, як і багато наших музикантів зараз, влаштовує концерти класичної музики на тлі розбитих будинків, щоб надихнути містян. А по інший – загарбники, які після пограбування чужого будинку залишають заміноване домашнє піаніно,

– емоційно висловилася Зеленська.

Перша леді подякувала світовій спільноті за підтримку України, яка зараз є надзвичайно цінною та важливо. Про війну не можна забувати. Так, вона втомлює, але не може ставати буденністю.

Звернення Олени Зеленської: дивіться відео онлайн

Днями Олена Зеленська дала інтерв'ю іспанському ELLE: