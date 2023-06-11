У витонченому синьому костюмі: Олена Зеленська зустрілася з Джастіном Трюдо

Перша леді Олена Зеленська зустрілася з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який днями прибув до України. Дружина президента обрала для офіційної зустрічі ефектний синій костюм.

Зеленська попросила Трюдо підтримати Всеукраїнську програму ментального здоров’я. Нагадаємо, що 10 червня прем'єр Канади здійснив неоголошений візит до Києва.

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Зеленська зустрілася з Трюдо

Перша леді наголосила, що Канада робить для українців багато, зокрема прийняла 200 тисяч наших біженців, а також дала кошти на генератори, захист української енергосистеми, розмінування тощо.

Разом з Трюдо Зеленська відвідала Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна". За її словами, зараз в Україні психологи важливі, як ніколи.

Ми часто говоримо про стійкість України. Весь світ нею захоплюється. Але ми маємо розуміти, що ця стійкість не є невичерпною. Українській стійкості потрібна підтримка – як невідкладна, так і довготривала, втілена у потужній мережі центрів із фахівцями, що вміють працювати з травмованими ментально і фізично військовими та цивільними,

– заявила Зеленська.

Образ Олени Зеленської

Зеленська попросила Трюдо підтримати Всеукраїнську програму ментального здоров’я. Для зустрічі вона обрала неймовірний штаний костюм синього кольору, який підкреслила поясом. Перша леді доповнила образ гострими туфлями. Вона зробила легкий макіяж та укладку.



Олена Зеленська з Джастіном Трюдо / Фото з її інстаграму

Дружина Зеленського додала, що у "Лісовій поляні" на Київщині за рік реабілітують тисячі пацієнтів.

"Поки наші воїни захищають нас, наше завдання – захистити їх. А це означає – побудувати систему допомоги за кращими міжнародними стандартами. Відновити людей водночас фізично і ментально", – сказала перша леді.

Зеленська повідомила, що саме ментальному здоров’ю присвячений третій Саміт перших леді та джентльменів. Вона вже надіслала запрошення на нього дружині прем’єра Канади – Грегуар-Трюдо.



Олена Зеленська з Джастіном Трюдо / Фото з її інстаграму

Також Олена Зеленська оприлюднила відео відвідання разом з Трюдо реабілітаційного центру "Лісова поляна".

Нещодавно перша леді долучилась до відкриття дитячої зони в Києві. Один з найбільших просторів відкрили на центральному вокзалі столиці. Для появи там Олена Зеленська обрала смарагдову блузку та завужені штани зі стрілками шоколадного кольору.