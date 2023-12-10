Олена Зеленська у діловому образі зустрілась з депортованими дітьми: фото першої леді
Джерело:Олена Зеленська
Перша леді Олена Зеленська відвідала кілька ділових зустрічей у стриманому образі. Вона поставала у сірому костюмі зі штанами-палаццо.
8 грудня Олена Зеленська з'явилась на заході, присвяченому реінтеграції депортованих дітей. Його ініціатором став Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
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Олена Зеленська зустрілась з дітьми, яких повернули з Росії
На цьому заході свою історію розповів 17-річний Богдан Єрмохін, якого вивезли росіяни. У полоні йому виповнилося 18, тому окупанти мали цинічний намір видати йому повістку. Вся Україна слідкувала за долею хлопця, який нарешті повернувся додому.
Олена Зеленська та Богдан Єрмохін / Фото з інстаграму першої леді
На зустрічі з дітьми Олена Зеленська та інші гості говорили не тільки про історії полону, але й те, як повернути їм відчуття дому. Вони мають отримувати психологічну допомогу, мали можливості для навчання та отримували соціальну у матеріальну підтримку.
І нарешті, найболючіше: значна частина викрадених дітей – сироти чи позбавлені батьківської опіки. Вони вивезені в Росію цілими інтернатами, як було з Богданом. Тож нашою принциповою позицією має стати те, що після повернення на батьківщину їх має зустріти родина. Нехай прийомна, але справжня,
– розповіла перша леді.
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді
Також Олена Зеленська разом з командою Фундації мала зустріч з Open Society Foundations. Вдалося домовитися про співпрацю, партнерство, а також благодійний внесок у розмірі 1 мільйону доларів.
Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді
Образ першої леді
Олена Зеленська для обох зустрічей обрала чорний теплий гольф з високим горлом та сірий стильний костюм. Комплект складався зі штанів-палаццо та подовженим жакетом приталеного силуету. Також образ першої леді доповнили лакові лофери.
Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його локонами й завершила look макіяжем.