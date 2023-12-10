Олена Зеленська у діловому образі зустрілась з депортованими дітьми: фото першої леді

Перша леді Олена Зеленська відвідала кілька ділових зустрічей у стриманому образі. Вона поставала у сірому костюмі зі штанами-палаццо.

8 грудня Олена Зеленська з'явилась на заході, присвяченому реінтеграції депортованих дітей. Його ініціатором став Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Олена Зеленська зустрілась з дітьми, яких повернули з Росії

На цьому заході свою історію розповів 17-річний Богдан Єрмохін, якого вивезли росіяни. У полоні йому виповнилося 18, тому окупанти мали цинічний намір видати йому повістку. Вся Україна слідкувала за долею хлопця, який нарешті повернувся додому.



Олена Зеленська та Богдан Єрмохін / Фото з інстаграму першої леді

На зустрічі з дітьми Олена Зеленська та інші гості говорили не тільки про історії полону, але й те, як повернути їм відчуття дому. Вони мають отримувати психологічну допомогу, мали можливості для навчання та отримували соціальну у матеріальну підтримку.

І нарешті, найболючіше: значна частина викрадених дітей – сироти чи позбавлені батьківської опіки. Вони вивезені в Росію цілими інтернатами, як було з Богданом. Тож нашою принциповою позицією має стати те, що після повернення на батьківщину їх має зустріти родина. Нехай прийомна, але справжня,

– розповіла перша леді.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Також Олена Зеленська разом з командою Фундації мала зустріч з Open Society Foundations. Вдалося домовитися про співпрацю, партнерство, а також благодійний внесок у розмірі 1 мільйону доларів.



Олена Зеленська на зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська для обох зустрічей обрала чорний теплий гольф з високим горлом та сірий стильний костюм. Комплект складався зі штанів-палаццо та подовженим жакетом приталеного силуету. Також образ першої леді доповнили лакові лофери.

Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його локонами й завершила look макіяжем.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді