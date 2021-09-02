Олена Зеленська прикрасила обкладинку українського Elle

Перша леді України Олена Зеленська стала головною героїнею святкового випуску українського Elle, який присвятили 20-річчю глянцю в Україні.

Всесвітньо відомий журнал Elle вже 20 років тішить українських модниць новинами. З нагоди урочистої дати у фотосесії для святкового номера позувала дружина президента.

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Олена Зеленська на обкладинці глянцю

Перша леді України позувала на камеру, сидячи в елегантній білій кофті, яку поєднала зі спідницею чи штанами з гусячим принтом. Волосся Олена Зеленська вклала у легкі хвильки, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках.

Дружина Володимира Зеленського щиро усміхалася. Вона вперше прикрасила обкладинку цього глянцю, а також дала нове велике інтерв'ю.



Олена Зеленська на обкладинці "Elle Україна" / Фото з інстаграму "Elle Україна"

Текст публікації "Elle Україна":

Журнал Elle святкує своє 20-річчя в Україні! Зустрічайте ювілейний номер з Оленою Зеленською на обкладинці! Ексклюзивне інтерв'ю з першою леді України! А також у номері найяскравіші фотосесії та матеріали за всю історію українського видання Elle! У продажу з 3 вересня. Elle – 20 років моди!