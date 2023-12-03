У костюмі української дизайнерки: Олена Зеленська підкорила діловим образом

Перша леді України звернулася до учасників Гвадалахарського книжкового ярмарку. Вона одягнула костюм від української дизайнерки.

Перша леді відвідала міжнародний книжковий ярмарок не наживо, а онлайн. Вона виступила зі зверненням до учасників.

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Образ Олени Зеленської

Дружина президента постала у темно-синьому костюмі від української дизайнерки Лілії Літковської. Невеликий бантик прикрасив жакет першої леді, а тонкий ремінець підкреслив талію.

Олена Зеленська розпустила волосся та вклала його локонами. Золоті сережки та лаконічний макіяж завершили образ.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді звернулась до учасників ярмарку

Гвадалахарський міжнародний книжковий ярмарок – важлива культурна подія для іспаномовного світу. Україну там мала представити письменниця Вікторія Амеліна, яка врятувала працю Володимира Вакуленка, закатованого росіянами в окупованому Ізюмі. Та на жаль, російські ракети позбавили життя і Вікторії. Про це перша леді говорила перед учасниками.

Мені дуже боляче, що його гості не почують живого голосу Вікторії Амеліної, Володимира Вакуленка. Але навіть за океаном цих авторів і всю Україну представляють їхні книжки. Хотіла б також поділитися новиною, що під час Гвадалахарського книжкового ярмарку в Публічній бібліотеці штату Халіско запрацювала й перша в Латинській Америці українська книжкова поличка,

– розповіла Олена Зеленська.

Українські книжкові полички днями ще відкрилися у Польщі. Загалом проєкт набув світового масштабу – це 190 українські полички, відкриті в 44 країнах світу, налічують 45 тисяч книжок. Проєктом культурної дипломатії опікується Олена Зеленська.



Виступ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді