Олена Зеленська опублікувала нове портретне фото: ніжний образ першої леді

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала нове портретне фото. Вона постала перед камерою у молочному костюмі, а в руках тримала книжку, яку видав Мінрегіон.

Олена Зеленська зачарувала шанувальників новим образом. Вона не лише показала стильний look, а й похизувалася новою зачіскою.

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Ніжний образ Олени Зеленської

Перша леді позувала на камеру в елегантному костюмі молочного кольору. Оскільки фото портретне, то видно лише піджак і блузку під ним. Вишуканий look Зеленська довершила золотими прикрасами – ланцюжком і сережками.

Цього разу Олена вклала волосся рівно та забрала набік. Вона змінила не лише укладку, а й колір волосся, пофарбувавшись у світліший. На обличчі дружина президента зробила макіяж з акцентом на очах, які підкреслила чорним олівцем і коричневими тінями. Привертає увагу і її фантастичний червоний манікюр.



Олена Зеленська у молочному костюмі / Фото з інстаграму Олени Зеленської

У дописі під фото перша леді України розповіла, що Мінрегіон презентував книжку "Дослідження доступності міських просторів". Це звіт, що є першим етапом роботи в межах створення Альбому безбар'єрних рішень. За основу дослідження взяли звичайний сценарій пересування містом, у якому людина послідовно користується 4-ма умовними зонами: під'їзди в будинках, вулиці, громадські простори та громадські будівлі.

"Восени представимо першу частину Альбому безбар'єрних рішень, частиною якого є цей звіт. У ньому зрозуміло та на прикладах проілюструємо, якими мають бути доступні ґанки та під'їзди", – додала Зеленська.