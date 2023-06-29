Олена Зеленська одягнула брошку харківського ювеліра: фото прикраси з уламка ракети

Перша леді України для нещодавнього інтерв'ю обрала брошку, яку харківський ювелір Станіслав Дрокін створив з уламка ракети. Особлива прикраса має назву "Незабудка".

З таким аксесуаром Зеленська поспілкувалася з українською журналісткою, якій розповіла про зворушливі зустрічі з чоловіком під час війни та розсекретила, на кого навчається донька.

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Особлива брошка Олени Зеленської

Дружина президента постала перед камерами у вишуканому костюмі, який довершила особливою прикрасою. Для створення брошки Станіслав Дрокін використав уламок ракети, яку російські окупанти направили на Харків. На брошці "розцвіли" незабудки з блакитного титану.

Ця прикраса є пам'яттю про мужність наших захисників, знищену росіянами культурну, історичну, наукову спадщину, забрані життя. Ми маємо пам'ятати та ніколи не забувати жертв цієї війни та тих страждань, які їм довелось витерпіти.

Таку ж брошку Станіслав подарував першій леді США Джилл Байден.

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Олена Зеленська з брошкою "Незабудка" / Фото з телеграму першої леді

Зазначимо, під час повномасштабної війни Олена Зеленська постійно з'являється на публіці у вбранні та з прикрасами українських брендів. Перша леді активно пропагує українське за кордоном, показує, що наші дизайнери сміливо можуть конкурувати з всесвітньо відомими брендами.