У кофтинці кольору хакі: Зеленська з королем Чарльзом III та Каміллою взяла участь у церемонії

Перша леді України Олена Зеленська разом з королем Чарльзом III та королевою Каміллою взяла участь в урочистій церемонії. Нею було засвідчено вияв побратимства між бібліотеками у Ліверпулі та Одесі.

Вчора, 26 квітня, Чарльз III та Камілла приїхали у Ліверпуль, де запалили вогні сцени Євробачення-2023. Опісля вони відвідали особливу церемонію.

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На церемонії оголосили побратимство між Центральною бібліотекою Ліверпуля та Одеською науковою бібліотекою імені Михайла Грушевського. Тоді як король і королева були присутніми у Ліверпульській бібліотеці, перша леді та Олександр Ткаченко долучилися до заходу відеозв'язком.

Цей вияв солідарності – значущий для України. Від початку війни ми втратили понад 300 бібліотек. Бібліотеки, як і люди, ризикують через російські атаки щодня,

– поділилась Олена Зеленська.



Церемонія оголошення побратимства / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді нагадала, як книжка ставала підтримкою у час вимкнення електроенергії – тож ми маємо захистити їх від російської навали. Зокрема, Одеську наукову бібліотеку імені Михайла Грушевського вже доводилося відбудовувати: її зруйнували нацисти під час Другої світової.

Олена Зеленська подякувала Великій Британії за підтримку, особливо у культурній сфері.



Церемонія оголошення побратимства / Фото з інстаграму першої леді

Образ Олени Зеленської

Перша леді України постала на церемонії у стриманому елегантному образі. Вона одягнула стильну блузку кольору хакі, наслідуючи військовий стиль президента.

Олена Зеленська доповнила образ золотими сережками, вона зробила денний макіяж та звичну укладку.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Церемонія оголошення побратимства: відео