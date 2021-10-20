Олена Зеленська у чорному пальті та молочній сукні побувала на Черкащині: фото з чоловіком

Президентське подружжя прибуло з робочою поїздкою до Черкаської області. Володимир та Олена Зеленські відвідали шевченківські місця. Зокрема, вони вшанували пам'ять класика української літератури, письменника, мислителя, художника Тараса Шевченка.

У Каневі Зеленські поклали квіти до могили Кобзаря на Тарасовій горі. Для такої поїздки перша леді обрала стримане вбрання.

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Елегантний образ Олени Зеленської

Олена Зеленська приїхала в Канів у чорному пальті довжини нижче колін, з-під якого виднілася сукня молочного кольору з мереживом. Вбрання вона поєднала з довгими чоботами чорного кольору на підборах. Цього разу волосся накрутила в локони та зібрала у зачіску ззаду. На обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках.

Володимир Зеленський ішов поруч із дружиною в повністю чорному одязі.

Олена та Володимир Зеленські на могилі Тараса Шевченка / Фото з фан-акаунту першої леді

Останнім часом президентське подружжя рідко здійснює спільні виходи. Тому до цієї поїздки прикута особлива увага публіки.

Окрім шевченківських місць президент огляне декілька інфраструктурних об'єктів та ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні, її перспективами на 2022 рік. Також відвідає Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.