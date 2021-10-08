Олена Зеленська в чорному костюмі виступила у Дніпрі: фото ділового образу

Перша леді України виступила на третьому регіональну форумі щодо реформи системи шкільного харчування, який відбувся в Дніпрі. Олена Зеленська виходила на сцену в чорному класичному костюмі та білій сорочці.

Перша леді вкотре підкорила елегантністю та ніжністю. Цього разу вона виступала не в Києві, як зазвичай, а познайомилася з жителями Дніпра.

Дивіться також Олена Зеленська в карамельному костюмі провела екскурсію першій леді Німеччини: фото

Новий look Олени Зеленської

Для події перша леді обрала елегантне вбрання. Олена постала перед публікою в класичному костюмі чорного кольору, що складався з подовженого піджака та широких штанів. Під піджак вона одягнула білу блузку. Ймовірно, поєднала аутфіт зі взуттям на підборах.

Волосся Зеленська вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах.



Олена Зеленська в діловому костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в діловому костюмі / Фото з інстаграму першої леді



Олена Зеленська в діловому костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Сьогодні у Дніпрі відбувся третій регіональний форум щодо реформи системи шкільного харчування. Такі зустрічі – місце для плідного діалогу та ефективної комунікації між усіма учасниками процесу.

Згадую початок реформи. Все починалося з мого простого бажання мами забезпечити корисне та смачне харчування у школі для дітей, але за два роки роботи це перетворилося на важливу місію.

Сьогодні для представників шести областей – Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Запорізької, Луганської, Донецької – ми провели тематичні панелі та дискусії щодо впровадження нових норм харчування, якісного підходу до закупівель, а також проєктного підходу до переобладнання закладів освіти.

Крім того, презентували "дорожню карту" переходу на нові стандарти приготування страв. Ми ретельно вивчили відгуки учасників перших форумів і розширили перелік питань, які необхідно обговорити, та збільшили кількість експертів. Усе це з однією метою – щоб жодне запитання не залишилося без відповіді.