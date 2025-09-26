Акторка Олени Світлицька поділилась подробицями особистого життя. Жінка зізналась, що більше не самотня.

Про це Світлицька розповіла у проєкті "Тур зірками". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Журналістка Наталія Тур поцікавилась, чи вдалося Олені Світлицькій повністю оговтатися після розлучення, чи знайомиться акторка з новими чоловіками, чи ходить на побачення.

Буквально 2 тижні тому я вирішила, що досить страждати, досить відчувати провину, треба дати собі шанс жити щасливо, тому зараз я почуваюсь дуже добре, вже не сумую. Розумію, що мене чекає краще майбутнє, і воно вже є насправді. З приводу нових побачень – можу сказати, що моє серце зайняте, тому на побачення з новими хлопцями я не ходжу. Є чоловік, якого я кохаю,

– відповіла акторка.

Світлицька не розповіла, як познайомилася з обранцем і скільки часу вони разом. Акторка зазначила, що наразі не може ділитись подробицями нових стосунків. Наразі пара не живе разом.

Він дуже талановитий, красивий. У нас багато спільних цінностей. Ну і все поки. Це все, що я можу сказати,

– зазначила Олена.

Акторка також наголосила, що наразі близько не знайомить дітей з коханим.

Що відомо про особисте життя Олени Світлицької?