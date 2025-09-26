Укр Рус
26 вересня, 17:20
3

Досить страждати, – відома українська акторка відповіла, чи вільне її серце після розлучення

Марія Примич
Основні тези
  • Олена Світлицька поділилася, що більше не самотня, але не розкрила деталей про нового обранця.
  • Акторка зазначила, що не живе разом з новим чоловіком і поки не знайомить його близько зі своїми дітьми.

Акторка Олени Світлицька поділилась подробицями особистого життя. Жінка зізналась, що більше не самотня.

Про це Світлицька розповіла у проєкті "Тур зірками". Пише Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Журналістка Наталія Тур поцікавилась, чи вдалося Олені Світлицькій повністю оговтатися після розлучення, чи знайомиться акторка з новими чоловіками, чи ходить на побачення. 

Буквально 2 тижні тому я вирішила, що досить страждати, досить відчувати провину, треба дати собі шанс жити щасливо, тому зараз я почуваюсь дуже добре, вже не сумую. Розумію, що мене чекає краще майбутнє, і воно вже є насправді. З приводу нових побачень – можу сказати, що моє серце зайняте, тому на побачення з новими хлопцями я не ходжу. Є чоловік, якого я кохаю,
– відповіла акторка.

Світлицька не розповіла, як познайомилася з обранцем і скільки часу вони разом. Акторка зазначила, що наразі не може ділитись подробицями нових стосунків. Наразі пара не живе разом. 

Він дуже талановитий, красивий. У нас багато спільних цінностей. Ну і все поки. Це все, що я можу сказати, 
– зазначила Олена. 

Акторка також наголосила, що наразі близько не знайомить дітей з коханим.

Олена Світлицька у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Олени Світлицької?

  • Нагадаємо, що Олена Світлицька оголосила про розлучення з чоловіком Миколою в січні 2025 року. Вони були разом 10 років. Подружжя намагалося зберегти шлюб.

  • Ексзакохані виховують двох доньок: Віру та Марію.

  • Нещодавно Світлицька розповіла, що вони з чоловіком постійно сварилися, навіть при дітях, що також стало причиною розлучення.

  • Після розлучення у мережі з'явились чутки про роман Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка, однак акторка зазначала, що їх пов'язують дружні стосунки. 

  • Вона також запевнила, що не братиме участі у проєкті "Холостяк". Нагадаємо, що Цимбалюк став головним героєм 14 сезону, прем'єра якого відбудеться вже 17 жовтня на телеканалі СТБ. 