Олена Шоптенко позувала під дощем: фото стильного образу танцівниці

Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко приголомшила новою зйомкою. Вона постала перед камерою у стильному повсякденному образі з тренчем. Однак найбільше увагу привернуло те, що фотосесія відбулася під проливним дощем.
Олена Шоптенко вкотре здивувала 295-тисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Вона ефектно позувала на вулиці під дощем та поділилася приголомшливими знімками з фоловерами.
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Для фотосесії знаменитість орала стильне вбрання, яке чудово підійде для прогулянки з друзями, романтичного побачення та роботи в офісі.
Стильний look Олени Шоптенко
Олена постала перед камерою в обтислих темних джинсах і топі гірчичного кольору. Поверх топу зірка одягнула довгий світло-коричневий тренч, що актуальний для прохолодної погоди. Таке вбрання хореографиня поєднала з білими кросівками.
Волосся Шоптенко вклала в легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у нюдових відтінках. У руці Олена тримала парасолю.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
У дописі танцівниця розповіла, що в похмуру погоду її рятують маленькі ритуали, які здатні покращити настрій, коли зовсім немає сил. Зірка поділилася своїми секретами.
- Пісня
"The Weeknd – Save Your Tears. Завжди чудово працює. Перевірено мною та мільйонами користувачів ютубу".
- Фільм
"Думками навиворіт". Хоча й анімаційний, але дуже розумний та милий фільм з емоціями, які постають у вигляді головних героїв. Лише емоції-кішки чого варті! Ідеальне нагадування про те, що все в моїй голові!".
- Заняття
"Farfetch. Мене чомусь дуже тішить обирати (найчастіше я навіть не купляю) одяг на онлайн-платформі. Іноді запам'ятовую речі та купляю при нагоді, а іноді просто помрію та й все. Задоволення таке ж, як від шопінгу, але без зайвих витрат.
- Їжа
"Макфлурі. Це великий секрет, тому, якщо колись випадково побачите мене на Макдрайві, то зробіть, будь ласка, вигляд, що не впізнали, й нікому про це не кажіть".
- Людина
"Телефоную найкращій подрузі. Вона мешкає в іншій країні, але ми завжди можемо побачити, послухати й підтримати одна одну в онлайн-режимі".