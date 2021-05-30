Олена Шоптенко позувала під дощем: фото стильного образу танцівниці

Популярна українська хореографиня Олена Шоптенко приголомшила новою зйомкою. Вона постала перед камерою у стильному повсякденному образі з тренчем. Однак найбільше увагу привернуло те, що фотосесія відбулася під проливним дощем.

Олена Шоптенко вкотре здивувала 295-тисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Вона ефектно позувала на вулиці під дощем та поділилася приголомшливими знімками з фоловерами.

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Для фотосесії знаменитість орала стильне вбрання, яке чудово підійде для прогулянки з друзями, романтичного побачення та роботи в офісі.

Стильний look Олени Шоптенко

Олена постала перед камерою в обтислих темних джинсах і топі гірчичного кольору. Поверх топу зірка одягнула довгий світло-коричневий тренч, що актуальний для прохолодної погоди. Таке вбрання хореографиня поєднала з білими кросівками.

Волосся Шоптенко вклала в легкі локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у нюдових відтінках. У руці Олена тримала парасолю.

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У дописі танцівниця розповіла, що в похмуру погоду її рятують маленькі ритуали, які здатні покращити настрій, коли зовсім немає сил. Зірка поділилася своїми секретами.