Українські блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім, які гучно поскандалили в мережі, в житті бачилися лише двічі. Одна з цих зустрічей відбулася під час їхньої спільної гуманітарної поїздки до військових.

Олена Мандзюк пригадала несподівані деталі того дня. Передає Showbiz 24 з посиланням на подкаст, який вийшов на ютуб-каналі Василя Тимошенка.

Як відомо, їхня зустріч відбулася ще в травні. Тоді вони відправилися на Курський напрямок.

Аня приїхала на броньованій машині, в якій сиділо шестеро людей, мені здається, і охорона і все що хочеш. Вона ніби не на війну їхала. Для мене це було здивуванням. Просто налякана дівчина з блакитними величезними очима дивилася та говорила дуже правильні речі,

– пригадала блогерка.

Водночас вдруге вже Алхім зустрілася з Мандзюк під час запису відео на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

Чому Алхім та Мандзюк поскандалили?