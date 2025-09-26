Налякана дівчина, – Мандзюк про зустріч з Алхім, яка приїхала на броньованій автівці з охороною
- Олена Мандзюк та Анна Алхім у травні зустрічалися під час гуманітарної поїздки до військових.
- Блогерка розповіла деталі про цю їхню зустріч.
Українські блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім, які гучно поскандалили в мережі, в житті бачилися лише двічі. Одна з цих зустрічей відбулася під час їхньої спільної гуманітарної поїздки до військових.
Олена Мандзюк пригадала несподівані деталі того дня. Передає Showbiz 24 з посиланням на подкаст, який вийшов на ютуб-каналі Василя Тимошенка.
Як відомо, їхня зустріч відбулася ще в травні. Тоді вони відправилися на Курський напрямок.
Аня приїхала на броньованій машині, в якій сиділо шестеро людей, мені здається, і охорона і все що хочеш. Вона ніби не на війну їхала. Для мене це було здивуванням. Просто налякана дівчина з блакитними величезними очима дивилася та говорила дуже правильні речі,
– пригадала блогерка.
Водночас вдруге вже Алхім зустрілася з Мандзюк під час запису відео на ютуб-канал Раміни Есхакзай.
Чому Алхім та Мандзюк поскандалили?
- Анна побувала на святкуванні хрестин, де ведучий запропонував їй заспівати пісню українською мовою. Утім, блогерка закотила очі на це прохання, що обурило читачів.
- Про цей інцидент, зокрема, згадала у своїх інстаграм-сторіс Олена Мандзюк. Вона розкритикувала Алхім і навіть закликала шанувальників відписуватися від блогерки.
- Згодом на це відреагувала у своїх соцмережах Анна. Відтак, на обох блогерок полилася хвиля хейту.
- Зрештою, для того, щоб владнати конфлікт, Анна Алхім запропонувала Мандзюк зустрітися особисто. Тоді Олена і сказала їй, що краще вони поїдуть на фронт до військових та відвезуть гуманітарну допомогу.
- Пізніше Анна та Олена сіли "за круглий стіл" на ютуб-каналі Раміни Есказай. Під час запису відео вони поділилися подробицями скандалу та обговорили конфлікт. Водночас згодом Мандзюк зазначила, що більше з подібними людьми зустрічатися не буде, бо не бачить в цьому сенсу.