Неможливо мовчати, – Олександр Стоянов про організаторів з Америки, які не хочуть платити гроші

Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов поскаржився на організаторів його виступу. Вони не виконали фінансові зобов'язання.

Танцівники Катерина Кухар та Олександр Стоянов з перших днів війни залишаються за кордоном, де виступають на благодійних концертах та розповідають світові про війну. Але й ця "лінія фронту" має свої підводні камені, про що розповів чоловік Кухар.

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Олександр Стоянов поскаржився на невиплату коштів

Нещодавно подружжя виступало у Латинські Америці. Він поскаржився на організатора, який не виконав фінансові обов'язки. Через це парі довелось самостійно купувати квитки на рейси для команди.

Ми надзвичайно вдячні Латинській Америці за теплий прийом та відкриті серця народу до нашого болю. Але не обійшлося без деяких нюансів… Я рідко розповідаю про наші "пригоди", але в деяких випадках неможливо мовчати,

– зізнався Олександр Стоянов.



Олександр Стоянов про працю на культурному фронті / Фото з інстаграм-сторіз

"П'ятий місяць роботи на фронті мистецтва. І останні дні були особливо непростими… Четверта доба нічної передислокації та перельотів. Затримка та перенесення, або скасування рейсів. Очікування в аеропорту між рейсами до 12 годин. З літака на сцену… Втрата декорацій і костюмів авіакомпаніями… Небажання деяких організаторів виконувати фінансові зобов'язання. І, як результат, купівля квитків за власні кошти та обіцянки організатора Латинської Америки: "Я вам колись поверну"".



Олександр Стоянов про працю на культурному фронті / Фото з інстаграм-сторіз

Олександр Стоянов додав, що порівнюючи своє життя з життям бійців Збройних Сил, здається, що не маєш права втомлюватися.

"Іноді здається, що тут життя безхмарне. Але ти не можеш "втомлюватися“, адже вдома хлопці сплять у земельних окопах і ведуть тяжкі бої. І ти не маєш на це права, але все ж таки є переживання за цілу трупу, яка віддає все, що може. Але ми будемо боротись далі, спочатку поки можемо, а потім – скільки буде потрібно. Бо того прагне наша країна", – підсумував танцівник.



Олександр Стоянов про працю на культурному фронті / Фото з інстаграм-сторіз