Положинський висловився про можливість законно "відкупитися" від мобілізації: "Не разова акція"

В Україні триває мобілізація, яка не оминає навіть знаменитостей. Водночас багат зірок добровільно пішли в ЗСУ, серед них і Олександр Положинський. Він висловився про можливість узаконити "відкуп" від служби на фронті.

У новому інтерв'ю Положинський, який брав участь у військових діях у складі ОМБр "Магура" поділився, що думає про чоловіків, які ухиляються від мобілізації та намагаються "відкупитися" за допомогою хабара. Він вважає, що це варто узаконити.

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Що Положинський думає про "відкуп" від мобілізації

Олександр заявив, що хотів би служити поруч з тими людьми, які прагнуть захищати свою Батьківщину, відповідальні та яким не все одно на майбутнє нашої країни та народу.

За його словами, таких мотивованих людей у нас може бути недостатньо. Положинський вважає, що тоді справа захисту Батьківщини має стати справою кожного.

Музикант не проти узаконити "відкуп" від мобілізації.

Мені дуже хочеться, щоб механізм фінансового врегулювання був узаконений. Якщо людина настільки сильно не хоче служити у ЗСУ і захищати Україну від ворога, що готова давати хабарі, потрібно, щоб ці хабарі діставалися не чиновникам, а державі, йшли на користь обороні,

– висловився Положинський.

На його думку, треба порахувати, яким адекватним міг би бути цей внесок, щоб компенсувати відсутність людини в ЗСУ.

"Мені здається, це має бути не якась одноразова акція. Так, це виглядає з одного боку дуже несправедливо до людей, які пішли до Збройних Сил не за власним бажанням. Але їх мобілізували, і у них не було можливості відкупитися", – додав він.

При цьому Олександр Положинський вважає, що всі громадяни України мають бути максимально долучені до процесів оборони. Але, за його словами, фронт не має бути покаранням.

Не можна, щоб ЗСУ сприймалися як виправна колонія. Це величезна концентрація найкращих людей суспільства, як ще живих, так і тих, хто вже загинув. І дискредитувати їх, відправляючи людей, які вчинили якесь якийсь злочин, негідні вчинки – неправильно,

– зазначив артист.

Крім того, він додав, що важливо, аби люди у ЗСУ були підготовленими та вмотивованими.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Положинським: відео

До слова, Олександр Положинський наразі знаходиться далеко від лінії фронту. Він виконує завдання в тилу і не приховує, що через це дуже переживає. "Сьогодні мені морально дуже важко. Я у столиці. У комфорті. У безпеці. А мої побратими в цей час у боях", – сказав він і додав, що через це відчуває провину.