Олександр Еллерт неоднозначно прокоментував розставання з Мішиною

Зіркова пара Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта розпалася. Про розставання акторка оголосила в п'ятницю, 16 липня. Слідом за нею розрив прокоментував гуморист. Він неоднозначно відповів на допис екскоханої.

В емоційному повідомленні, яке з'явилось на особистій сторінці Ксенії Мішиної в інстаграмі, вона зізналась, що останній рік був для неї драматичним. "Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї зняли б драму", – написала перша українська "Холостячка". Схоже, саме ці слова акторки зачепили Олександра Еллерта.

Важливо Ми більше не пара, – Ксенія Мішина розійшлася з Олександром Еллертом

У своєму профілі з 364-тисячною аудиторією він опублікував неоднозначний допис. Він розтлумачив значення жанру драма, зробивши скриншот з Вікіпедії.

"Драма – літературний жанр, п'єса соціального, історичного чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі. Герої – переважно звичайні люди. Автор прагне розкрити їхню психологію, дослідити еволюцію характерів, мотивацію вчинків і дій", – йдеться в дописі переможця "Холостячки".

Фото з інстаграму Олександра Еллерта

Реакція мережі

Якщо Ксенія Мішина обмежила коментарі до допису про розставання, то Олександр Еллерт залишив фанам майданчик для дискусій. Менше ніж за добу публікація зібрала пів сотні коментарів. Користувачі інстаграму висувають різні теорії про причину розставання зіркової пари.

Одні переконані, що у всьому винна Мішина з її нестабільним емоційним станом:

"Е – емоційні гойдалки";

"Ксенія виглядає емоційно нестабільною людиною. Вічні відписки, психи, видалення фоток – це поведінка дорослої людини, яка працює з психологом?";

"Можливо, якби Ксенія менше заглиблювалась у внутрішній світ, і була б простішою, то все було гуд".

Інші припускають, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт розігрують драму заради хайпу:

"Я не вірю, не може бути. Ніби вчора сторіс були разом? А сьогодні вже все, кінець";

"Дивно, буквально кілька днів тому були разом і все ок ніби, а тут розійшлися";

"Чому це рік розставань якихось? Всі показують щастя на публіку, а потім ти потрапляєш в осад від того, що вони розходяться? Що за обман всюди?";

Є серед шанувальників пари з "Холостячки" ті, які налаштовані значно оптимістичніше: