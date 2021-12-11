Олег з "Холостячки" освідчився колишній дружині: емоційне зізнання чоловіка

На пост-шоу "Холостячки" учасники розповіли, як змінилися їхні життя після участі в проєкті. Олег Плахотнюк повернувся до колишньої дружини, яка народила йому донечку. А також освідчився коханій.

Учасники 2 сезону "Холостячки" розповіли, яким було їхнє життя після проєкту. Деякі чоловіки вже знайшли своє кохання і продовжують будувати щасливі стосунки.

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Олег Плахотнюк освідчився ексдружині

Під час зйомок пост-шоу чоловік розповів, що після проєкту відчув, що хоче відновити стосунки з колишньою дружиною. У них є спільна донечка Єва, тому Олег часто їздив до екскоханої та доньки в гості: "Одного разу виникла думка про те, що все досить. Чому я постійно дзвоню і питаю, коли можемо зустрітися, разом провести час? Адже це може бути постійно. І запропонував Яні жити разом".

З коханою та донькою Плахотнюк прийшов у студію пост-шоу "Холостячки". Прямо там він вирішив освідчитися Яні.

Ти робиш мене щасливим чоловіком. Завдяки проєкту я зрозумів, що дещо пропустив. Яно, я кохаю тебе і хочу, щоб ти стала моєю дружиною,

– сказав Олег.

Зазначимо, хоча в Яни та Олега є донька, раніше вони не були одруженими. Дівчина не очікувала на такий розвиток подій, розчулилася і сказала: "Так".

Та це не всі сюрпризи від чоловіків на пост-шоу. Каскадер Павло Богда також знайшов своє кохання. У студію пост-шоу він завітав разом із дівчиною Юлією, яка повністю змінила його життя. Чоловік через 1,5 місяці освідчився коханій, однак вона зазначила, що не хоче відповідати на емоціях. Спершу Юлія прагне більше дізнатися про Павла, а вже потім погоджуватися вийти за нього заміж.



Павло Богда з коханою Юлією / Фото з інстаграму чоловіка