"Нарешті прийде росія": Слава Дьомін зізнався, чому його син не спілкується з дідусем з Криму

Ведучий Слава Дьомін має родичів у Криму, які надсилали йому пропагандистські фейки. Через це його син вирішив не спілкуватись з рідним дідусем, який живе в Керчі.

Український телеведучий Слава Дьомін відверто розповів про спілкування з родичами з Криму. Як і інші зірки, чоловік не підтримує з ними зв'язок.

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Слава Дьомін про родичів з Криму

Телеведучий пригадав, як ще в час окупації Криму його колишній тесть радів приходу Росії. Але за всі роки у Керчі так нічого й не змінилося.

2014 року він мені в слухавку кричав: "Нарешті, прийде росія, все запрацює", бо їм там так розповідали. Десь за два роки, протягом яких там абсолютно нічого не змінилося, це у Керчі, він уже заперечував, що таке казав,

– згадав Слава Дьомін.

На час повномасштабного вторгнення тесть все-таки зайняв проросійську позицію. Його дружина згодом надіслала Дьоміну фейк.

"А зараз, коли у нас почалися бомбардування, вони надіслали нам єдине відео. Ми з колишньою дружиною та сином були у Києві, і вони надсилають нам відео з тіктока з російською пропагандою. Я відповів, що мені соромно за те, що він жодного разу не поцікавився, що відбувається у його дочки та онука. Він казав, що дуже любить Влада, але коли над нами почали літати ракети, його це зовсім не зацікавило".

Чи спілкується син Дьоміна з дідусем

Слава Дьомін більше не спілкується з тестем, але 12-річному синові Владу не забороняє цього робити. Хоч сам хлопець вирішив, що так само йому не телефонуватиме.

Він сказав: "Я не хочу". Це його вибір. Мені здається, щойно в них закінчиться пропаганда, вони більш-менш почнуть думати в інший бік. Але там дуже багато пенсіонерів, які ще за радянської влади вірили у телевізор,

– додав ведучий.



Слава Дьомін з сином / Фото з інстаграму Слави Дьоміна