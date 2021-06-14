Оксана Муха виступить у Львові з присвятою Квітці Цісик

Переможниця "Голосу країни" Оксана Муха 22 червня виступить на сцені Львівської національної філармонії з програмою-присвятою легендарній Квітці Цісик "KVITKA: Два кольори".

Заслужена артистка України дасть концерти в рідному Львові. Оксана Муха презентує одну з найкращих концертних програм, що присвячена легендарній американській співачці українського походження Квітці Цісик. Виступи відбудуться в супроводі оркестру філармонії та музикантів виконавиці.

Цікаво Другий у місті і другий після Євробачення: Go_A дали "шуму" на концерті у Львові

Концертна програма "KVITKA: Два кольори"

Цю програму Оксана Муха готувала до дня народження Квітки Цісик, яке було в квітні. Проте через посилення карантинних обмежень концерти довелося перенести. 22 червня співачка виконає найкращі пісні з репертуару Квітки Цісик, які звучатимуть як в автентичних, так і в оригінальних аранжуваннях, у Львові, а 24 червня – в Києві.



Оксана Муха виступить у Львові / Фото пресслужби

Оксана виросла на музиці Квітки, в репертуарі має багато її пісень, якими вже встигла підкорити серця прихильників. На "Голос країни" Муха також йшла з метою познайомити мільйони українців з унікальним пісенним спадком, який залишила Квітка Цісик.

"Для мене дуже цінно, що ім'я Квітки Цісик та українська пісня, яку вона для нас так якісно зберегла, звучать зараз на всю Україну. Квітка безмежно любила Україну і всю себе до останку віддала нам. Хоча за життя лише раз побувала на нашій землі. Тож нехай наші серця знову і знову відкриваються для неї! А для мене особисто кожен концерт, який присвячую Квітці, – це вимріяний з дитинства, довгоочікуваний подарунок для неї", – прокоментувала Оксана Муха.

22 червня у Львові відбудуться 2 концерти: о 17:00 та о 19:30. Вони будуть проведені з дотриманням карантинних вимог, тому кількість місць у залі – обмежена.