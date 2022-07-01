Вакарчук на концерті у Варшаві заспівав "Обійми" польською мовою: відео до мурах

Днями стартував благодійний тур "Океану Ельзи" Help for Ukraine tour. У вівторок, 28 червня, гурт зіграв сольник у Варшаві. На знак подяки Святослав Вакарчук виконав "Обійми" польською мовою.

У спорткомплексі Arena COS Torwar у Варшаві "Океан Ельзи" зібрав шалену кількість глядачів – майже 10 тисяч. Для них Святослав Вакарчук заспівав свої найпопулярніші хіти. Один з них – "Обійми" – вперше прозвучав польською мовою.

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Святослав Вакарчук заспівав "Обійми" польською

Несподівано для публіки фронтмен "Океану Ельзи" виконав "Обійми" по-польськи. Замість звичного "Коли настане день, закінчиться війна" він вступив: "Kiedy nadejdzie dzień, і minie wojny czas". У відповідь зал вибухнув оваціями.

Вчора була та зустріч з вами, коли всі слова замалі, аби розказати, подякувати… Дорога Варшаво, неймовірна Польще, дякуємо, за все, що ви зробили і робите для України, за те, що разом з нами поділяєте наш біль, за те, що нашу віру і рішучість підживлюєте своєю енергією, за те, що вшановуєте наших захисників, називаючи їх вартовими світу і цивілізації,

– йдеться на сторінці гурту.

"Океан Ельзи" у Варшаві: "Обійми" польською мовою слухайте на третьому відео

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"Океан Ельзи" пообіцяв, що кошти з квитків будуть направлені на допомогу дітям, які постраждали під час російського вторгнення, та українським захисникам. "Днями розкажемо, скільки і на що саме", – додали в дописі.

Куди "Океан Ельзи" приїде з благодійними концертами