В очікуванні весни: жіночна Кім Кардашян зачарувала новою фотосесією у рекламі косметики

Амерканська зірка Кім Кардашян продовжує займатись роботою і дивувати фанатів. Блогерка випустила нову лінійку косметики власного бренду KKWBEAUTY, присвячену весняній тематиці.

Всього за місяць до квітучої пори року Кім Кардашян постала у новій фотосесії в образі дівчини-весни.

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Кім Кардашян у фотосесії косметичного бренду

Як і її рідна сестра Кайлі Дженнер, Кім займається випуском косметики та найчастіше тестує усе на собі або ж бере участь у рекламі нової продукції. Нова зйомка за участю зірки стала не менш ефектною, ніж усі її попередні.

На фотографіях у студії з фіолетовим тлом було чимало квітів та пір'я. Чарівна Кім постала у сітчастому бюстьє білого кольору і таких же велосипедках, а на голові красувався об'ємний вінок, зроблений з подібних квітів, що у студії, нюдових відтінків. Макіяж у рожевий тонах з нової лінійки KKWBEAUTY завершив образ.

Окрім того, Кім Кардашян знялась у сітчастому боді вже з розпущеним волоссям.

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Що відомо про нову лінійку косметики?

Кім Кардашян у мережі поділилась, що її нова лінійка косметики під назвою MATTE MAUVE & MATTE HONEY була натхненною естетикою 90-х. У неї увійшли палетка тіней з 10 кольорів, 2 кольори рум'ян, три матові помади і три олівці для губів насичених персикових і лілових кольорів. Нова косметика буде доступна для продажу вже 12 лютого.

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