Андрій Бєдняков порівняв Росію з кровожерливим аб'юзером: "Залишиться ні з чим"

Український телеведучий Андрій Бєдняков знайшов вдале описання та пояснення для вчинків Росії. Він назвав країну аб'юзером.

Телеведучий Андрій Бєдняков опублікував промовистий допис на особистій сторінці. Він зрозумів, як правильно описати війну Росії проти України.

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Андрій Бєдняков про Росію

Шоумен зізнався, що довго думав над тим, як збагнути для себе та пояснити для інших те, що зараз відбувається.

Запам'яталася одна фраза, яку мені писали у коментарях "Ти що, забув з чиєї ложки ти жер? Росія тебе зробила!" І я зрозумів одну річ. Держава Росія – це аб'юзер. Це злий, кровожерливий аб'юзер. Який не хоче розуміти і приймати слово розставання. Котрий досі живе минулим,

– написав Андрій Бєдняков.

Телеведучий додав, що класичні фрази аб'юзера вдало описують риторику російських пропагандистів. "Та хто ти така без мене!?". "Та що ти робитимеш!?". "Кому ти потрібна!? Подивися на себе!?". "Та я тебе з бруду дістав!". "Ну, і вали звідси! В себе повірила. Вали. Але за волосся я тебе триматиму Буду. І битиму по самому хворому, продовжуючи залякувати. Адже ти одумаєшся і зрозумієш, що я люблю тебе".

Аб'юзер бреше. Нахабно бреше. Коли хтось бачить синці на тілі його супутниці, він каже, що це не він. "Скажи, що сама вдарилася". Друзі аб'юзера кажуть "б'є – значить любить". Цим вони виправдовують його поведінку. Вони звикли також так жити,

– додав Бєдняков.

До теми Андрій Бєдняков згадав фразу, що якось сказала Регіна Тодоренко, яка замовчує війну: "Як казав класик: "А що зробила ти, щоб тебе не били?".

Телеведучий згадав зруйновані й знищені міста та села України – Маріуполь, Волноваху, Сєвєродонецьк, удари по Харкову. Він показав відео з Одеської області, в яку вночі прилетіли ракети.

Ви бомбите з ранку до ночі. Підло. Без розбору. Але рано чи пізно настає момент, коли аб'юзер залишається ні з чим. Будь-яке розставання має своє завершення,

– підсумував ведучий.

Відео з Одещини: