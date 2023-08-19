За кожне життя будуть горіти в пеклі, – емоційна реакція зіркового бомонду на обстріл Чернігова

Російські окупанти вдарили балістикою у центр Чернігова. Українські зірки розповідають про черговий терористичний акт та висловлюють співчуття постраждалим і сім'ям загиблих.

19 серпня, у вихідний та святковий день окупанти вдарили балістикою по центру Чернігова. Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Настя Каменських та багато інших зірок висловлюють співчуття та звертаються до світу.

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Надя Дорофєєва

Співачка висловилась про обстріл як про черговий терористичний акт проти мирного населення. Вона висловила співчуття сім'ям загиблих і постраждалих.

Вихідний, церковне свято, центр міста. Сотні людей навколо. Чернігівський музично-драматичний театр, де минулого року був мій концерт, один з найемоційніших у турі. Ми досі не знаємо офіційних даних, скільки загиблих. Але за кожне життя вони будуть горіти в пеклі. Мої співчуття усім, хто постраждав та сім'ям загиблих,

– написала зірка.

Наталка Денисенко

Акторка з сином перебувала у Чернігові на момент ракетного удару. Пощастило, що зірка не вийшла на прогулянку у центр міста.



Наталка Денисенко про удар по Чернігову / Фото з інстаграм-сторіз



Наталка Денисенко про удар по Чернігову / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк

Ведуча показала відео з моменту ракетного удару і теж висловила співчуття.

Ворожа ракета, посеред білого дня, та ще й у таке свято. Кляті терористи продовжують вбивати. Мої співчуття сім’ям постраждалих, близьким і рідним всіх хто загинув. Тримайся, Чернігів. Тримайся, Україна.

Настя Каменських

Співачка показала кадри наслідків обстрілу та емоційно висловилась про Чернігів.

Чернігів. Субота. Ранок. Ракета. Постраждали площа, драмтеатр, де нещодавно в мене був концерт, та інші будівлі. Те, що лише миттю тому було повним життя і щастя, перетворилося на руїни, втрату та біль. Звичайний день перетворився на справжню трагедію,

– написала зірка.

MamaRika

"Хворий сусід вдарив по центру Чернігова, і це у велике свято! 6 загиблих, 37 людей, зокрема 11 дітей, поранені. Співчуття всім постраждалим та їхнім сімʼям. Люди, всю лють у допомогу та донати".

Христина Решетник

"Удар балістикою по центру міста, субота. Вихідний і велике свято Спаса. Немає слів", – написала зіркова дружина.

Які ще зірки відреагували / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про удар по Чернігову

Близько 11:20 оголосили про повітряну тривогу на Півночі України. У Чернігові пролунали вибухи.

Ймовірно, окупанти застосували балістику для цинічного удару у святковий день по центру міста. Станом на 13:00 відомо про 6 загиблих та 42 постраждалих. Серед них – 11 дітей.

Володимир Зеленський повідомив, що під ударом окупантів у Чернігові опинилася площа, політехніка й театр.