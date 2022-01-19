Обоє в total pink: Ольга Сумська та Катя Осадча прийшли в кіно у схожих костюмах

У вівторок, 18 січня, у столичному кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ фільму "Любов і Блогери". На світську подію завітала Катя Осадча. Цікаво, що вони з Ольгою Сумською з'явились у схожих рожевих костюмах.

Мабуть, свої вбрання Катя Осадча та Ольга Сумська підбирали під кольори, в яких виконана афіша романтичної комедії "Любов і Блогери". Обоє зірок зробили ставку на рожевий костюм зі штанами та водолазку.

До теми Анна Трінчер з'явилась на світському заході після збільшення грудей: як виглядає зірка

Ольга Сумська та Катя Осадча у схожих костюмах / Фото з інстаграму акторки

Образ Каті Осадчої в кінотеатрі

Для одного з перших знімальних днів у 2022 році ведуча обрала яскравий look. На ній стильний рожевий костюм – штани з високою талією, кишенями та розрізами і двобортний жакет прямого крою. Це ансамбль від українського бренду SAYYA. Його ціна 12 700 гривень.

Під жакет Катя Осадча обрала водолазку з квітковим принтом, дизайнерський капелюх темно-зеленого кольору та нюдові туфлі-човники на шпильках. Її образ довершили великі сережки-кільця.

Катя Осадча в кінотеатрі / Фото OREST

​Не пропустіть Про зйомки "Любов і Блогери" та роботу з Остапчуком: ексклюзивне інтерв'ю з Ольгою Сумською

Образ Ольги Сумської на прем'єрі "Любов і Блогери"

Акторка, яка зіграла в комедії Тамару Павлівну – директорку клубу в місті Кагаплик, теж вбралась у яскраво-рожевий костюм. На ній жакет з ґудзиками та вкорочені штани. На відміну від Осадчої, Ольга Сумська обрала однотонну водолазку – не квіткову, а чорну. З собою зірка прихопила чималу сумку на золотистому ланцюжку.

Ольга Сумська на прем'єрі "Любов і Блогери" / Фото з інстаграму акторки