Кліп Муіньо для Монатіка та україномовний хіт Камінської: нові літні прем'єри від артистів

Сьогодні, 23 червня, багато українських виконавців запрем'єрили новинки. Співаки довго та старанно працювали, щоб потішити своїх шанувальників.

Про релізи від Lida Lee, Kalush Orchestra, Слави Камінської, Golubenko та Монатіка читайте в добірці 24 Каналу.

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Lida Lee презентувала пісню "Прокидайся"

Українська співачка після майже піврічної перерви випустила нову енергійну пісню. Трек є дуже знаковим для артистки, адже динамічною музикою та життєствердним текстом вона веде змістовний діалог зі слухачем, у якому робить відверте зізнання.

Мабуть, багато людей, слухаючи цей трек, думатимуть, що це пісня про другу половинку, про стосунки, про кохання. Але для мене це пісня про інакше. Вона про внутрішній стан, вона про свободу, про емоції, які дуже довго, під впливом різних факторів спали в мені та не виходили назовні,

— зазначила виконавиця.

Співачка додала: "Я вперше за дуже довгий час розбудила свою внутрішню дитину, котра довго спала".

У кліпі артистка з'являється не часто, натомість її думки та бажання втілює в життя маленька дівчинка, її внутрішнє маля, якому вона дала повну свободу.

Lida Lee – "Прокидайся": дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra представив пісню In the fire

Український гурт виставив третій англомовний трек в якому музиканти наголошують на тому, що будь-які негаразди можна подолати, якщо докласти до цього зусиль.

Ми, українці, показали всьому світу, настільки ми сильні та незламні. Ми віримо у перемогу України й будемо за неї боротися до кінця. Але нам би хотілося, щоб ті, хто має вплив і може пришвидшити закінчення війни, перейшов до дій, а не мовчав,

– сказали у Kalush Orchestra.

Зазначимо, в пісні також можна почути рядки українською. Зокрема, "Хоч день посіріє, ми віримо, що з нами потеплішає. Хмара потихеньку, потихеньку так заплаче, що будь-яка біда зникне".

Кліп до треку незабаром вийде, поки гурт опублікував лише ліричне відео.

Kalush Orchestra – In the fire: дивіться відео онлайн

Слава Камінська презентувала трек Slava Bogu

Співачка переклала свій російськомовний хіт Slava Bogu. Пісню виконавиця записала ще взимку цього року, однак довго вагалася, чи варто випускати веселу пісню під час війни. Втім, все ж наважилася, адже переконана, що зараз слід дарувати трохи радості українцям.

Станом на сьогодні – моя найулюбленіша пісня! Там є все, що я роками стримувала в собі. Переживала, що не зрозуміють, не так сприймуть. Але моя аудиторія – найкраща у світі, вона зі мною на одній хвилі, все розуміє і відчуває. Цей трек – він як "Секс і місто" по-українськи, буде зрозумілий кожній дівчинці незалежно від віку. І, до речі, не тільки дівчинці: там і чоловікам є що послухати, подивитись і над чим замислитись,

– прокоментувала реліз виконавиця.

Також співачка поширила муд-відео до пісні. У кліпі можна побачити архівні кадри знімального процесу оригінального кліпу та кадри зі Славою Камінською в нових реаліях.

SLAVA KAMINSKA – Slava Bogu: дивіться відео онлайн

Зазначимо, шанувальниками дуже сподобалась оновлена пісня, вони вважають, що трек звучить значно краще, ніж оригінал.

Golubenko випустив музичну композицію "Не відпускай"

У новій пісні розповідається про емоційний зв'язок між людьми, який залишається навіть після розставання.

Ця пісня – вираз мого внутрішнього світу, моїх емоцій та досвіду, пов'язаного з залежністю від колишніх стосунків. Я впевнений, що така ситуація знайома моїм слухачам і я сподіваюсь, що цей трек допоможе знайти внутрішню силу та звільнитися від цих емоційних кайданок,

– висловився артист.

Виконавець також презентував захопливий музичний кліп. В ньому артист з'являється у різних локація, що відображає його спогадами про минуле.

Golubenko – "Не відпускай": дивіться відео онлайн

Монатік представив новий сингл "Люди… Камені"

У пісні співак звертає увагу слухачів на те, що зараз, як ніколи потрібно об’єднуватися, а не цькувати один одного. Важливо вірити, будувати мрії, шукати мотивацію до звершення своїх рішень і "проростати травами, які згодом перетворяться у квіти".

Люди, які часто кидають камені в людей потім самі непомітно перетворюються на суцільний камінь. Гублячи душу, відчуття, мотивацію до своїх рішень і звершень. Через це в них виникає велике бажання перетворити на каміння інших. Не дивлячись на це все, я не виправдано оптимістично вірю, що всі камені проростуть травами й згодом перетворяться на квіти. Я щиро вірю, що світло прокинеться в кожному з нас. Я саме про нас. Все пройдемо, все і всіх подолаємо! P.S. Проте не варто забувати, що є дорогоцінні камені, такі як, наприклад, смарагд! Це безцінно,

— прокоментував прем'єру нової пісні Дмитро Монатік.

Виконавець також презентував home video до треку, зняте голлівудською режисеркою Таню Муіньо в Одесі.

Монатік – "Люди… Камені": дивіться відео онлайн