Отримав пропозиції від дівчат з'їсти їх: нове листування скандального Армі Гаммера

У мережі з'явилась нове листування дівчини-аноніма з Армі Гаммером. В ньому актор спочатку висловлює жаль через те, що його пристрасть до канібалізму дізнались, але потім пропонує дівчині приєднатись до нього.

Джерело: The Daily Mail

Скандал з голлівудським актором Армі Гаммером продовжує набирати обертів. У мережі з'явилося нове листування зірки з дівчиною, яка воліє залишитися анонімною.

Дивіться також Відчуваю поштовхи в животі: Кріссі Тейген розповіла про наслідки викидня

Нове листування з Армі Гаммером

Дівчина почала листуватися з актором саме після того, як мережею поширилось найперші скріншоти з сексуальними фантазіями Армі Гаммера. Після тієї публікації розгорівся величезний скандал, інші жінки, що спілкувались з актором, почали поширювати свої листування з ним.

Нова прихильниця Армі Гаммера познайомилась з ним у грудні. "Він був дуже чуйним. Листування велася з його офіційного акаунта в інстаграмі. Протягом декількох тижнів у нас були розмови на різні теми, які варіювалися від сексуальних до побутових", – повідомила вона.

Армі Гаммер описав емоції після того, як у мережу злили інформацію про нього. Актор зізнався, що почувається приголомшеним й вважає, що це дуже грубе втручання. Але загалом він сказав, що "щасливий", а "життя прекрасне".

Дівчина зазначила, що тоді зірка отримав багато повідомлень від шанувальниць, які пропонували задовольнити його бажання.

Я отримав багато пропозицій від дівчат, які сказали, що я можу з'їсти їх шматочки,

– йдеться в повідомленнях чоловіка.

Через деякий час Армі Гаммер почав ділитися з дівчиною фантазіями й пропонував їй приєднатися. "Задоволення – душити когось до такої міри, що вони ось-ось втратять свідомість, але розраховувати час, щоб вони приходили до тями. Крім того, секс в цілому. Це мій улюблений наркотик", – написав актор про свої вподобання.

Дівчину налякали такі повідомлення Армі Гаммера. Актор все частіше писав їй про свої дивні бажання, тому вона вирішила припинити з ним спілкування й заблокувати його в інстаграмі.

Скандал з Армі Гаммером: коротко