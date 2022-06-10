Ніно Катамадзе приїхала в Україну: де побуває артистка

Грузинська співачка Ніно Каматадзе засуджує російську агресію. Вона приїхала в Україну, щоб підтримати наш народ. Зараз артистка перебуває в Києві, а 12 червня приїде до Львова.

Благодійний ярмарок та онлайн-аукціон, де спеціальною гостею буде Ніно Катамадзе, організовує Львівська філармонія та оркестр "INSO-Львів". Про це 24 каналу розповіла пресслужба заходу. Перед ярмарком Катамадзе побувала в українській столиці.

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Ніно Катамадзе в Україні

До Києва артистка приїхала поїздом зі Львова. Про це повідомили на офіційній сторінці Укрзалізниці у фейсбуці.

Продовжуємо везти в Україну не тільки політиків та інвесторів, але й всесвітньо відомих артистів. Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе прибула у Київ, щоб висловити підтримку українському народові у зв’язку з агресією Росії. Ніно завжди послідовно підтримувала Україну та засуджувала окупацію як у рідній Грузії, так і на українській землі. Раді вітати друзів України на борту наших поїздів,

– написали в публікації.



Ніно Катамадзе приїхала в Україну / Фото з фейсбуку Укрзалізниці

Ймовірно, Катамадзе виступить в Києві, щоб підтримати українців. А вже в неділю, 12 червня, завітає до Львова, де стане гостею на благодійному ярмарку-зустрічі, який організовує Львівська національна філармонія. Керівниця правління "INSO-Lviv" Іоланта Пришляк розповіла, що щодня оркестр обробляє десятки запитів допомоги, а Львівська філармонія стала осередком гуманітарної допомоги. Це доводить, що культура не може залишатися поза політикою.

Тому колектив створив ярмарку та аукціон для збору коштів на потреби 80 окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у Львові. Мета – зібрати кошти на 4 авто та термовізійні дрони.

Лоти аукціону, серед яких зустрічі з відомими людьми, іграшки, прикраси, твори мистецтва, будуть розміщені на сторінці "INSO-Львів" 10 червня. А вже 12 червня львів'ян і гостей міста запрошують долучитися до ярмарку, який розпочнеться о 12 годині на площі Маланюка. Окрім солодощів у відвідувачів буде можливість почути живу музику, а саме – виступ Ніно Катамадзе.



12 червня у Львові відбудеться благодійний ярмарок / Фото пресслужби заходу