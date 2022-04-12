Невже отямилась: Ані Лорак скасувала концерти в Росії, але запланувала інші у Європі

Співачка Ані Лорак, яка замовчує війну в Україні та російську агресію, скасувала усі заплановані концерти в Росії. Проте у 2022 році вона планує виступити у Німеччині та Чехії.

"Одна з найбільш затребуваних співачок сучасності – Ані Лорак – відправляється в довгоочікуваний концертний тур!". Саме так оголосили про початок туру на сайті артистки. Програма матиме назву THE BEST і її гастролі розпочнуться 21 жовтня та триватимуть до 3 листопада.

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Вона виступить у Празі (Чехія), а також у німецьких містах Гамбург, Лемго, Оффенбах, Альтеттінг та інших. Вартість квитка – від 35 до 149 євро.

Зазначимо, що раніше Ані Лорак планувала виступити в Санкт-Петербурзі 2 березня. До кінця березня в артистки були заплановані концерти у російських міста Воронеж, Ростов, Сочі. 28 квітня в Москві і 26 червня в Санкт-Петербурзі вона теж повинна була виступити. Згодом Лорак всі заходи скасувала.

Проте не лише у Росії артистка відмовилась виступати, а й в Україні, адже на травень у неї були заплановані заходи у Харкові, Запоріжжі та Херсоні.