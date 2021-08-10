Про це мало хто знає, – несподівані факти про "Холостячку" Злату Огнєвіч

Українська співачка та нова "Холостячка" Злата Огнєвіч поділилась новими фактами про себе. Вона зізналась, що вміє копіювати різноманітні звуки, а також розповіла про кар'єрну невдачу та як до неї тепер ставиться.

Відома українська артистка Злата Огнєвіч взяла участь у новому сезоні "Холостячки". Та щоб глядачі змогли краще відчувати емоції співачки та розуміти її вибір, співачка ділиться фактами та інформацією про себе.

До слова Переслідування фанатів і побачення: "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла на 20 цікавих запитань

Несподівані факти про Злату Огнєвіч

Виконавиця зізналась, що дуже любить екстрим та плавання. Вона мріє стрибнути з парашутом: "Коли відпочивала в Таїланді, я пробувала "політ Гібона". На тебе надягають конструкцію з еластичною мотузкою, і ти літаєш над прірвою. Це дуже цікаво, просто адреналін зашкалює".

В артистки є прихований талант копіювати голоси, як чоловічі, так і жіночі. " Навіть тварин, птахів, жаб, курей, коней. Тобто, все, що я чула, мені треба було розкласти на молекули й скопіювати. Про це мало хто знає. Тільки моя сім'я і друзі", – поділилась Злата.

Тобто, все, що я чула, мені треба було розкласти на молекули й скопіювати. Про це мало хто знає. Тільки моя сім'я і друзі", – поділилась Злата. Огнєвіч додала, що ніколи не залишиться осторонь соціальних питань: гендерної нерівності, захисту жінок, тем, що стосуються дітей та батьків, свободи людини, право людини на свою думку, на життя. Для того, щоб донести свою думку суспільству, вона використовує особистий блог в інстаграмі.

На шляху знаменитості траплялися й невдачі. Вона розповіла про виступ у філармонії з оркестром, до якого довго готувалась. Злата хвилювалась, а тому нечисто заспівала одну ноту.

Після концерту я переглядала це відео зі сльозами на очах. Я не спала всю ніч і думала: "Ти нездара. Як ти могла!". Зараз я розумію, що все це маячня. І я собі зараз даю право на помилки. Я кайфую від помилок. І кайфую від перемог. Це були такі провали, які мене навчили того, що треба кайфувати й від помилок, і від перемог,

– наголосила співачка.

Злата Огнєвіч зізналась, що кожного ранку виконує певний ритуал: "Вже дуже давно я себе привчила прокидатися вранці й посміхатися. Це навіть така вправа фізична: я прокидаюся і роблю ось так. Навіть коли у мене немає для цього настрою і бажання. Ця штучна посмішка, вона запускає хороші процеси в організмі. Цьому мене навчив один чоловік, який займається йогою, медитаціями".

Вже восени на екрани вийде новий сезон романтичного проєкту "Холостячка". Злата Огнєвіч зізналась, що на побаченнях з чоловіками не хоче розгадувати кросворди, а тому воліла б піти на екстремальне побачення з романтичним завершенням. Також вона не відмовляється від поцілунків на шоу, адже повинна відчути партнера.